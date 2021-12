annonse

Russlands president Vladimir Putin vil knuse Ukraina, men det er ikke fare for en invasjon i den nærmeste framtid, sier en ukrainsk sikkerhetstopp.

Oleksij Danilov, leder i den nasjonale ukrainske sikkerhetstjenesten, sier i et intervju med AFP at ryktene om at Russland planlegger en invasjon kan være med på å destabilisere Ukraina.

– Putin vil knuse landet vårt. Kommer han til å lykkes med det? Nei, det gjør han ikke, sier Danilov.

– Våre borgere kommer til å beskytte landet vårt, slår han fast.

Danilov sier at ukrainske myndigheter ikke har sett en troppeoppbygging langs grensen som er kritisk og antyder en snarlig invasjon.

Ifølge Kiev har antallet russiske styrker langs grensa økt fra 93.000 i oktober til 104.000 nå.

– Vi synes ikke det er en stor økning, sier Danilov.

Han sier det er større fare for at Russland vil destabilisere Ukraina fra innsiden ved cyberangrep og å skape en energikrise.

Russland avviser anklager om at det er fare for invasjon eller at landet på andre måter vil skade Ukraina. Putin har bedt om garantier fra Vesten om at Ukraina ikke innlemmes i Nato eller at det plasseres vestlige våpen der.

Ukrainske myndigheter ber imidlertid om våpenforsyninger.

– Å gi oss forsvarsvåpen er den viktigste saken. Når landet vårt er knust, hvem skal dere da innføre sanksjoner mot, spør Danilov.

