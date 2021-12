annonse

Etter at båten de var i sank, har 28 døde migranter blitt skylt i land på kysten av Libya. Dette opplyser en sikkerhetskilde.

– Mannskaper fra Libyas Røde Halvmåne har funnet 28 døde migranter og tre overlevende på to ulike steder på strendene i al-Alous, sier kilden, ifølge NTB.

Al-Alous befinner seg rundt 90 kilometer fra Tripoli.

– Omfanget av likenes nedbrytning indikerer at forliset skjedde for flere dager siden, sier kilden videre og legger til at dødstallet kan stige.

Kunngjøringen gjøres i etterkant av at innenriksdepartementet i Tripoli søndag opplyste at 14 døde migranter var blitt funnet i Middelhavet, etter at båten de satt i på vei til Europa hadde forlist.

Fire andre migranter som var i denne båten er blitt reddet. Det var 60 personer i båten, ifølge departementet. Dermed fortsetter letingen etter de øvrige savnede personene.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyste tidligere denne uken at minst 160 mennesker har omkommet i forlis mellom Libya og Europa den siste uken. Hittil i år har nærmere 1.500 migranter druknet langs denne ruten mot Europa.

Libya er preget av kaos og anarki, etter at opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafi og hans regime i 2011.

I dag er landet et transittland for illegale migranter som forsøker å ta seg inn i Europa langs sjøveien, samt et senter for menneskehandel.

