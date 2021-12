annonse

Og menn skylder ikke kvinner noe som helst.

Peder Kjøs’ og Frode Thuens utspill om aldrende kvinners lave markedsverdi for en tid tilbake startet en debatt som rullet som en stadig voksende snøball inn i førjulstiden – og stort sett gikk en vei.

Psykolog Bjørg Try anklaget Kjøs og Thuen for «manglende sensitivitet». Hennes kollega Elisabeth H. Reinertsen mente at de to psykologenes utspill var «provoserende». I VG skrev Shazia Majid at det er et slags likestillingsproblem at kvinnefrigjøringen «ikke kan hjelpe kvinner med kjærligheten» – som om kvinner skulle ha et slags krav på hjelp med dette. Dagsavisens Selma Moren skrev om «kjærlighetskrisa», og mente visst at det var et slags overgrep at en mann hun hadde vært på fem-seks dater med, hadde dumpet henne for en annen.

En rekke andre kvinner gikk også ut mot de to mennene i mediene. I kommentarfeltene var det en rekke debattanter – igjen bare kvinner – som slapp løs sin indre femåring i bitre, sarkastiske eller direkte usaklige angrep på de to mannlige psykologene.

Dette er for det første påfallende fordi vi i lang tid har blitt bombardert med budskaper om «tapermenn» som «ingen vil ha» – uten at noen kvinnelige debattanter har reagert på dette, eller snakket om «manglende sensitivitet». Slik sett er det åpenbart at de voldsomme reaksjonene mot Kjøs og Thuen handler om at kvinner som «det svake kjønn» skal slippe å få sine sarte følelser såret, mens menn skal være store og sterke og tåle avvisning. Ren dobbeltmoral, med andre ord.

For det andre – hva er det som er galt i å si at visse kvinner er mindre attraktive enn andre? Hvorfor er det, slik VGs Majid synes å mene, et likestillingsproblem at noen hevder at kvinner har en «markedsverdi» -på det vi regelmessig kaller kjønnsmarkedet?

La meg begynne med å peke på den mest seiglivede myten om kvinners og menns seksualitet, som kan oppsummeres slik: Kvinner kan velge på øverste hylle blant menn, mens menn må ta til takke med det de kan få. Dette blir forsøkt begrunnet med å henvise til biologi og ulike samfunnsforhold, men til syvende og sist handler det om normative, kulturelle påbud: Menn blir fortalt at de ikke skal være selektive, og stille seg til rådighet for enhver kvinne som vil ha dem. Samtidig får de høre at deres seksualitet er noe skittent og ekkelt, som kvinner ikke vil ha, og at de må tåle avvisning. Kvinner får derimot høre at de skal være kresne, og ar de har et slags krav på å kunne velge en «perfekt» partner. Dette er kulturens selvbekreftende sannheter; de blir «sanne» fordi vi oppfører oss som om de var sanne.

Dette gir kvinner en kolossal definisjonsmakt over kjønnslivet – og over menns seksualitet. I samlivsspalter og samlivsrådgivning dominerer kvinnelige perspektiver totalt: Det er menn som mangler «relasjonelle ferdigheter» og må tilpasse seg kvinner – ikke omvendt. Det som oppfattes som stereotypt mannlig seksuell atferd – uforpliktende sex – er fy-fy. Stereotypt kvinnelige seksuelle preferanser, der sex er knyttet til reproduksjon og stabile forhold, er derimot høyverdige og «riktige». Kvinner kan fremstille seg selv som ofre for uønsket seksuell oppmerksomhet – noe menn ikke kan. Mens mannlig kritikk av kvinner rutinemessig avfeies som «syting», kan kvinners mannsforakt få utfolde seg på NRK Ytring. Det er kvinner som er det normative og «riktige». Og alt bygger på en forestilling om at mannlig seksualitet er tilgjengelig for kvinner i bøtter og spann, og at kvinner kan bruke dette til å kontrollere og sile ut menn, til de står igjen med Drømmeprinsen.

Menns seksuelle avvisning av kvinner velter hele dette spillet, og er kulturelt tabuisert. Man må spørre seg om «problemet» med Kjøs og Thuen er at de egentlig sier noe alle vet: nemlig at kvinner også må leve opp til menns krav, og at de faktisk ikke kan få hvem som helst? Slik sett kunne den famøse uttalelsen om «markedsverdi» like gjerne ha handlet om kvinner generelt, uten henvisning til alder.

Men menn avviser altså – og det har de rett til. De som de siste ukene har gått løs på ordet «markedsverdi», bør huske på at retten til å avvise er en menneskerett. Ingen kan tvinges til å ha sex med eller et forhold til noen. Er du i tvil om dette, er det nok å peke på mannsaktivisten Eivind Berge, og de reaksjonene han fikk da han for en del år siden herjet i mediene med sine påstander om at menn skulle kunne «kvotere» seg til sex og kvinner.

Dermed kan det med logisk nødvendighet ikke være noen menneskerett å bli betraktet som attraktiv, å ha sex eller ha et forhold. Hvis drømmepartneren ikke vil ha deg, må du godta noen som ikke er fullt så bra, eller leve alene. Hvis ingen vil ha deg, har du ikke noe annet valg enn å forbli singel. Hvorfor skulle ikke dette gjelde begge veier? Mens mantraet om kvinners rett til å si nei til menn har gått på repeat i samfunnsdebatten, må man kunne ta inn over seg at det samme gjelder menn.

Og det er her begrepet «markedsverdi» kommer inn. Et menneskes seksuelle «markedsverdi» er ikke noe annet en konsekvens av andres autonome og legitime valg. Å benekte at kvinner har en markedsverdi er å benekte menns selvsagte rett til å betrakte kvinner som mer eller mindre attraktive. Korstoget mot Kjøs og Thuen er et forsøk på å forby virkeligheten – at menns absolutte rett til å avvise setter en absolutt grense for kvinners kjærlighetsambisjoner.

Etter ca. tre uker med «womansplaining» i denne debatten er det nødvendig å slå fast dette: Menn skylder ikke kvinner noe som helst. Menn har ingen plikt til å dyrke kvinnelige egoer, ta hensyn til kvinners følelser eller leve opp til noen som helst krav eller forventninger fra den andre halvparten av menneskeheten. Menn har rett til å dumpe en potensiell partner etter fem-seks dater, uten å bli fremstilt som onde og slemme i Dagsavisen. Menn har rett til å ha de følelsene og preferansene de har, gjøre ting som kvinner ikke liker eller forstår, føle seg tiltrukket av hvem de vil, og avvise kvinner de ikke synes er attraktive.

Menn har med andre ord rett til å gjøre det samme mot kvinner som kvinner har rett il å gjøre mot menn.

Det kalles LIKESTILLING.

I et samfunnsklima der det ropes så mye om kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet, er det rimelig umusikalsk å skrike opp i protest over at menn faktisk har den samme retten. I «verdens mest likestilte land» er det nesten ikke til å tro at menns seksuelle preferanser og seleksjon av kvinner blir sett på som et likestillingsproblem. Det aller mest forstemmende er likevel fraværet av menn i dette ordskiftet. Kulturen forteller ustanselig menn at deres seksualitet er på billigsalg, at de ikke kan velge, men bare stille seg opp for å bli valgt av kravstore kvinner. Menns seksuelle autonomi trampes på hver eneste dag. Kjøs-Thuen-debatten er bare enda en ny og bisarr omdreining på denne spiralen. Når skal menn endelig få nok?

