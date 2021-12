annonse

annonse

Ledere over hele verden hyller den sørafrikanske borgerrettsaktivisten Desmond Tutu.

– Et stort lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i et minneord på Facebook.

– Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt. Det lyste i øynene hans når du snakket med ham, skriver Støre.

Desmond Tutu bidro til å gjøre verden til et bedre sted, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) på Twitter.

– Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker. Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofiles rettigheter, skriver hun.

– Hans lederskap i Sør-Afrikas sannhetskommisjon var eksepsjonell, ved at han ledet landet inn på «en tredje vei» når landet skulle forsones etter overgrepene under apartheid, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til VG.

– Gjorde verden til et bedre sted

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) fastslår at Desmond Tutu var en klar og tydelig stemme for forsoning og tilgivelse.

– Han gjorde verden til et bedre sted. Og selv om han arbeidet med alvorlige spørsmål, brakte han alltid med seg en smittende latter og glede. Desmond Tutus arbeid og resultater inspirerer flere generasjoner, sier hun til VG.

– Han forandret Sør-Afrika og med det en hel verden. Han viste stort mot i sin urokkelige tro på rettferdighet og likeverd, fred og forsoning, sier tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

Dyp sorg

Storbritannias statsminister Boris Johnson uttrykker dyp sorg over Tutus bortgang.

– Jeg er i dyp sorg etter å ha hørt at erkebiskop Desmond Tutu er død. Han var en avgjørende skikkelse i kampen mot apartheid og i kampen for å skape et nytt Sør-Afrika, skriver Johnson på Twitter.

I am deeply saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu.

He was a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa – and will be remembered for his spiritual leadership and irrepressible good humour.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021