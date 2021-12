annonse

Fremskrittspartiet i Egersund vil ikke ha flere flyktninger til kommunen neste år. Men det var de alene om.

Kommunedirektørens forslag var å bosette 10 flyktninger neste år, men flertallet i kommunestyret ville ha 30 flyktninger med rett til familiegjenforening.

– Sier vi ja til 30 flyktninger, vil det føre til økt innbyggertall og økt sysselsetting, ikke bare nå, men i framtida. Nye mennesker bringer dessuten med seg nye perspektiver og ny kunnskap om verden, sier Anna Nodland fra Arbeiderpartiet til Dalane.

Hennes partifelle, Tom Rune Sleveland er også enig, og ser på flyktninger som en investering:

– Dette er en sak som er veldig viktig for oss. Bosetting av flyktninger er blant annet en investering i befolkningsvekst, kulturell berikelse og arbeidskraft. Å få lov til å hjelpe noen som har et så stort behov, er for meg og mitt parti en glede og en selvfølge.

Halvor Ø. Thengs fra Sosialistisk Venstreparti mener kommunedirektøren tegner et altfor dystert bilde da han foreslo bare ti flyktninger:

– Høyresida i kommunestyret fokuserer også på de mulige problemene og utfordringene, men jeg er glad for at det er et bredt politisk flertall for å imøtekomme anmodningen fra Imdi.

Ordfører i Egersund, Odd Stangeland fra Arbeiderpartiet er opptatt av å få fram fakta også om inntektene kommunen får ved å bosette flyktninger, ikke bare kostnadene.

Flertallet i kommunestyret gikk også inn for full familiegjenforening.

– Punktet om familiegjenforening setter ingen begrensning for hvor mange som skal bosettes på den måten. Det blir ren lottospilling. Og det andre punktet gjør at kommunen bortimot mister styringsretten. Sett opp mot utfordringene vi har på dette området i dag, og hva vi allerede har sagt ja til av flyktninger, er dette så uansvarlig som det kan bli, mener Roald Eie fra Fremskrittspartiet.

