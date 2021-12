annonse

Trump har tatt æren for utviklingen av coronavaksinene, og anbefaler folk å vaksinere seg, inkludert med boosterdose. Det faller noen av hans tilhengere tungt for brystet.

I mange undersøkelser viser det seg at Trump-tilhengere og republikanere er mer skeptiske til coronavaksinene enn det Joe Bidens velgere er.

Det har derfor oppstått spenning i den republikanske leiren når Trump så tydelig de siste ukene har oppfordret folk til å vaksinere seg.

Et av hans mest prioriterte tiltak mens han var president ble å forsere utviklingen av coronavaksiner. De føderale myndighetene spyttet inn minst 10 milliarder dollar i programmet kalt Operation Warp Speed.

Programmet ble rullet ut i april 2020 som et partnerskap mellom amerikanske myndigheter og private selskaper. Allerede i desember var mRNA-vaksinene fra Pfizer og Moderna godkjent for nødbruk. I løpet av 2021 fikk hele befolkningen i USA tilbud om vaksiner.

Buet ut

I løpet av desember har Trump holdt flere folkemøter med den tidligere Fox News-programlederen Bill O’Reilly.

Da Trump under ett av folkemøtene svarte at han hadde tatt booster-dosen av coronavaksinen, ble han buet ut av deler av publikum.

🇺🇲 Donald Trump gets booed on stage after saying he took the booster shot. He then shuts down the booing and says it's a "tiny group"

This is sad to see but the truth is the truth and has to be posted and shared. pic.twitter.com/EB6GHSoZb0

— Anonymous UK Citizen (@AnonUKCitizen) December 20, 2021