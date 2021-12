annonse

Det advares mot at Bosnia kan brytes opp og ny krig oppstå. Kan EU-medlemskap være løsningen?

Å lokke med EU-medlemskap har vært forsøkt i tjue år for å få politikere i Bosnia til å begrave den etniske stridsøksen og gjennomføre sentralisering og reformer. Men mistenksomheten og fiendtligheten består etter krigen fra 1992-95 som medføre 100.000 drepte og to millioner fordrevne i et land på bare fire millioner mennesker.

Bosnia har vært et de facto protektorat med internasjonalt overherredømme og mandat til å avsette politikere og vedta lover. Men siden 2006 har disse fullmaktene i hovedsak vært begravet i en skuff.

De siste årene har serbiske politikere blitt mer tydelige på at de ønsker å frigjøre seg fra Bosnia, noe som også var målsettingen deres under krigen fra 1992-95.

Tidligere i desember vedtok parlamentet i Republika Srspka, en av to delrepublikker i Bosnia, å skrive lover som innen seks måneder henter tilbake kompetanse over forsvar, politi, etterretning og andre funksjoner som ble overført til staten Bosnia-Hercegovina etter internasjonalt press.

Vedtaket regnes som et steg i retning full løsrivelse. Fra bosniakisk (muslimsk) hold trues det med ny krig om dette grepet blir en realitet. De krever forsterket innsats og press fra EU og Nato mot serbiske politikere. De antar at Russland og Serbia vaker i kulissene og oppmuntrere den bosnisk-serbiske lederen Milorad Dodik til å være på offensiven.

EU er ikke enig med seg selv om veien videre. EU-landene Slovenia og Ungarn har holdt god kontakt med serbiske politikere i Bosnia. Kroatia spiller også en rolle som ikke alltid verdsettes i Bosnias hovedstad Sarajevo.

Spenningene har også ført til fornyede krav fra bosniakiske politikere og sivilsamfunn om å forserer prosessen mot EU-medlemskap for Bosnia. Men lysten i EU på å ta inn et dysfunksjonelt land med utstrakt korrupsjon er liten. Det gjenspeiles ikke minst i Ungarn.

I en tale i Budapest torsdag tok Ungarns statsminister Viktor Orban opp den politiske uroen i Bosnia.

– Jeg gjør mitt beste for å overbevise Europas ledere om at til tross for at Balkan er lengre unna dem enn det er fra Ungarn, så vil måten vi håndterer sikkerheten i en land der det bor to millioner muslimer spille en nøkkelrolle for deres sikkerhet også, uttalte han ifølge Al Jazeera.

Orban talsmann Zoltan Kovacs fulgte opp på Twitter.

– Utfordringen med Bosnia er hvordan man skal integrere et land med 2 millioner muslimer, skrev han.

The challenge with Bosnia is how to integrate a country with 2 million muslims. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) December 21, 2021

Uttalelsene har medført beskyldninger om rasisme. Stormuftien i Sarajevo, Husein Kavazovic, kalte uttalelsen «fremmedfiendtlig og rasistisk». Den bosniakiske representanten i Bosnias tredelte presidentskap, Sefik Dzaferovic, kalte Orbans uttalelse «skammelig»

Også på Twitter har mange med muslimsk bakgrunn fra Bosnia reagert.

– Bosnia har vært inkluderende i århundrer, svarer en kvinne som svar. Hun lurer på om talsmannen noensinne har besøkt Bosnia.

Sincere question, have you ever visited Bosnia or met a Bosnian? You’re very and warmly welcome to a country that has been inclusive for centuries and which values mirror those of good, kind, hardworking and honest Hungarians for example. — Amina Agovic (LLD) (@aagovic) December 21, 2021

