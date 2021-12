annonse

Den tidligere fiskeriministeren er blitt bartender.

Per Sandbergs og hans mye yngre kjæreste Bahare Letnes startet bar i Halden i 2020. Per Sandberg måtte gå som fiskeriminister i 2018 etter en ferietur til Iran der han tok med sin jobbtelefon, et brudd på sikkerhetsreglementet. Det ble siden mye oppmerksomhet på kjæresteforholdet og bruddet med den tidligere kona, som også jobber i regjeringen og var del av FrP.

Men nå er de blitt bestjålet.

Grand Hotel i Halden, som drives av Bahare Letnes, fikk en ubuden gjest lille julaften.

– Uvedkommende har revet ned et overvåkingskamera i bakgården før han klatret opp et avløpsrør og inn et vindu fra andre etasje og inn i korridoren der gjester bor. Men det er jo jævla smart, da, å stille seg opp foran overvåkingskameraet før han rev det ned, sier Per Sandberg til VG.

Oppdragsleder Henrik Larsen i Øst politidistrikt bekrefter overfor avisa at politiet er kjent med saken.

– Vi har hatt en patrulje på stedet som har sett på overvåkingsbildene. Patruljen gjenkjenner vedkommende som har gjort dette. Vi har en navngitt mistenkt, sier Larsen.

Sandberg forteller at de har blitt frastjålet noe post, kofferter fra resepsjonsområdet og noen små effekter, men tyven har ikke fått med seg mesteparten av det han hadde samlet, melder NTB.

