Oslo kommune skal kjøpe boliger og selge dem videre til førstegangskjøpere og aleneforsørgere som sliter med å komme seg inn på markedet.

– Oslo skal være en by for alle. Det å eie sin egen bolig er kanskje det aller viktigste den enkelte har. Men de siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Det vil vi gjøre noe med, sier byrådsleder Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Oslo kommune har vært i møter med mange for å etablere et felles boligselskap. De endte opp med tre aktører: OBOS, NPREP og Bane Nor Eiendom.

– Vi har i de siste månedene forhandlet oss frem til et godt avtaleverk for et felles selskap. Alle aktørene har uttrykt et ønske om å gjøre en forskjell, ta et samfunnsansvar og utvikle en bærekraftig by for alle, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Selskapet får navnet Oslobolig. DNB er med som samarbeidspartner og skal bidra med lånefinansiering til kundene.

Kommunen skal investere på markedsmessige vilkår. De skal kjøpe nybygde boliger og selge disse videre til boligtrengende. Målgruppen er etter planen personer som kan betjene leve- og boutgifter i Oslo, men som ikke har mulighet til å kjøpe bolig på ordinært vis.

