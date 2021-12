annonse

Det stopper ikke der, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen er utnevnt til riksrevisor. Bård Vegar Solhjell er sjef i Norad og Knut Arild Hareide er «kaptein» i Sjøfartsdirektoratet.

Vi har friskt i minne at samtlige NRK-sjefer kom fra Arbeiderpartiet. I teorien, som dessverre er veldig langt fra praksis, så skal personer i samfunnskritiske stillinger være nøytrale og ikke ha politiske bindinger. Men det blir som pendlerboliger og skyhøye strømregninger.

Politikerne skader demokratiet og fremmer forakt mot dem selv

Mulig Jens Stoltenberg har faglige kvalifikasjoner til å bli sjef i Norges Bank. Men han har vokst opp i Arbeiderpartiet, faren var minister. Jens har vært AUF-leder, så finansminister og tilslutt statsminister. Han er en trivelig person, omgjengelig og godt likt, særlig blant partikamerater. De kjenner hverandre fra ungdommen da de hadde langt hår, kassegitar og sang at Norge skulle ut av NATO.

– For det første slår det sprekker i det som gjerne skulle være vanntette skott mellom det upolitiske embetsverket og den lovgivende og utøvende makt. At personer som har et klart uttalt politisk ståsted, som de har kjempet for i offentligheten i flere årtier, inntar nøytrale verv er ikke uproblematisk, skriver statsviter Håkon Ugletveit Jahr i Dagsavisen.

Jens Stoltenberg er ikke en nøytral person og er derfor helt uegnet i stillingen. Skal den som styrer rentepolitikken være skolekamerat og den gamle sjefen til dagens statsminister. Det kommer ikke til å være positivt for Norge og nordmenn. Når landets finanspolitikk bestemmes ut fra politikeres vilje til makt.

Jahr skriver videre: «embetsfolk er gjennom et langt yrkesliv opplært i å utøve politiske beslutninger og reagere i politiske miljøer, uten å la sine egne meninger og preferanser farge beslutningstagningen.»

Nå har Jens’ klassekamerat fra Steinerskolen, Jonas Gahr Støre, gitt folket fine strømregninger i julegave. Så fine at strømprisen har slått ut med hele 3,3 prosent på konsumprisindeksen, det betyr inflasjon og en nedgang i reallønnen. Da må nok Norges Bank sette opp renten, og det kan bli tøffe lønnsoppgjør. Så sett kan det være praktisk å ha med Jens Stoltenberg på laget og da som sentralbanksjef.

– Tilliten til denne type dyder og institusjoner er skjør, ettersom den tar lang tid å bygge opp og raskt kan rives ned. Utnevnelse av tidligere politikere til denne type stillinger bør derfor vurderes opp mot institusjonenes fortsatte troverdighet og folkelige legitimitet, mener statsviter Jahr.

Sentralbanksjefen skal være en humørløs person som snakker tydelig med trykk på det viktige. En bestemt person som står klippefast på det som er best for Norge og nordmenn. En som lukker døren godt etter seg så det ikke smetter inn ordflinke politikere.

– Argumentet om at det kan være grunn til å spørre seg om han skulle ha så lite integritet at han på en eller annen måte vil overstyre Norges Banks rentekomité og manipulere beslutningene slik at Jonas Gahr Støre fikk fordel av dem, framstår som ekstremt søkt, skriver Hege Ulstein i Dagsavisen, og har bare lovord om ham:

– Han har dyp politisk innsikt og forståelse, et stort internasjonalt nettverk og så sterk klimapolitisk kompetanse at han ble utnevnt til FNs spesialutsending for klima.

Ulstein sier videre at alle disse egenskapene gjør at han er den beste sentralbanksjefen Norge kan få. Både når det gjelder den delen av rollen som handler om pengepolitikk og renter, og den delen som dreier seg om å være styreleder for oljefondet som skal spille en viktig og skjebnetung rolle som klimaaktør i årene som kommer.

Kommentatoren i Dagsavisen, Hege Ulstein avslutter med følgende ord: «Norge er verdens rikeste land. Har vi så god råd at vi kan sløse bort en så opplagt gevinst som dette?»

