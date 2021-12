annonse

Magnus Carlsen var ille ute, men reddet uavgjort mot russiske Aleksandr Grisjtsjuk i mandagens tredje parti i hurtigsjakk-VM.

Rivalene ble enige om remis etter 71 trekk. Carlsen står med 6,5 poeng av åtte mulige og ligger godt an i sitt forsvar av VM-tittelen fra 2019. Han er fortsatt ubeseiret i Warszawa.

Men en stund så det mørkt ut. En glipp gjorde at Carlsen «bukket» og mistet et tårn. TV-bildene viste en tydelig oppgitt verdensener. Grisjtsjuk fikk et klart overtak på brettet, men han greide ikke å holde på forspranget i et parti med store svingninger.

Noen trekk etter tabben var plutselig Carlsen i posisjon til å kunne vinne med svarte brikker. I sluttspillet hadde begge lite tid igjen, og det hele ebbet ut i remis.

Grisjtsjuk ledet mesterskapet før møtet med Carlsen. Begge sto med seks poeng, men etter den åttende runden er det Polens hjemmehåp Jan-Krzysztof Duda som topper. Han er à poeng med toer Grisjtsjuk og treer Carlsen.

En runde til gjenstår mandag.

Tilfreds

Tidligere på dagen tok Carlsen en klar seier over stortalentet Alireza Firouzja, som med svarte brikker tidlig brukte mye mer betenkningstid enn sin norske rival. Etter 15 trekk hadde Carlsen over ni minutter igjen mot Firouzjas tre.

Da var stillingen fortsatt jevn, men noen trekk senere viste sjakkcomputeren at Carlsen hadde et klart overtak på brettet. En overivrig Firouzja greide aldri å finne en vei tilbake.

18-åringen ga opp etter 53 trekk. Det iranskfødte stjernetalentet representerer Frankrike og blir sett på som en framtidig arvtaker for Carlsen i verdenstoppen.

– Det er alltid veldig tilfredsstillende å slå en av sine sterkeste konkurrenter. Spesielt når han er en representant for en annen generasjon, sa 31-åringen til NRK.

Han vant nylig sin femte VM-tittel i langsjakk. Etterpå antydet Carlsen at det kunne ha vært hans siste mesterskap i den klassiske disiplinen. Samtidig la han til at en VM-duell mot Firouzja kunne få ham på andre tanker.

Carlsen åpnet dag to i Polen med en litt skuffende remis mot georgiske Baadur Jobava. De ble enige om poengdeling etter 68 trekk.

Mer å forsvare

Søndag fikk Carlsen sin beste start på et hurtigsjakk-VM noensinne. Da plukket han 4,5 av 5 mulige poeng.

Etter turneringen skal Carlsen forsøke å forsvare VM-tittelen i lynsjakk onsdag og torsdag.

Nordmannen har tre VM-titler i hurtigsjakk. I 2020 ble mesterskapet avlyst på grunn av koronapandemien.

Aryan Tari, Kristian Stuvik Holm og Johan-Sebastian Christiansen stiller også for Norge i romjulssjakken i Warszawa.

