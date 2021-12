annonse

Ifølge en rapport, som tar for seg årets verste ekstremvær-hendelser, økte årets kostnader med 170 milliarder sammenlignet med i fjor.

Orkanen Ida, som herjet i USA i august, kostet for eksempel 576 milliarder kroner, mens flommen i Tyskland og andre europeiske land i juli kostet 381 milliarder kroner.

Totalkostnaden har bikket 1.500 milliarder kroner

Til sammen anslås det i en rapport fra Christian Aid at de totale kostnadene av de største værkatastrofene i år har steget med 170 milliarder siden i fjor og har nå bikket 1.500 milliarder kroner.

Tallene er ifølge Christian Aid trolig enda høyere i virkeligheten, fordi de fleste kostnadsestimatene for ulike naturkatastrofer, som flom, branner, hetebølger og ekstrem kulde, bare er basert på forsikrede tap.

Christian Aid er ikke de eneste som har beregnet hvor høye kostnader ekstremværet har medført. Forsikringsselskapet Swiss Re har kommet frem til et enda høyere tall. Forsikringsselskapet beregnet at naturkatastrofer og ekstremvær hadde ført til skader for 2.226 milliarder kroner i 2021.

Klimaendringene medfører mer intense tyfoner og orkaner

Mange av katastrofene var trolig delvis forårsaket av klimaendringene, men man kan ikke slå fast at alle var det. I rapporten fra Christian Aid påpekes det at en stadig varmere klode fører til mer intense tyfoner og orkaner, men at virkningene av menneskeskapte klimaendringer også gjenspeiler seg andre naturkatastrofer.

Av rapporten går det frem at årets ti mest ekstreme værkatastrofer førte til at minst 1.075 mennesker omkom, mens 1,3 millioner måtte flykte fra hjemmene sine.

