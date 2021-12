annonse

Halvor Granerud kommer til hoppuka med et annet utgangspunkt enn i fjor. Bergiselbakken i Innsbruck må overvinnes om det skal bli noe å juble for.

Fjorårets hoppuke startet veldig bra for Granerud. Etter de to første rennene i Oberstdorf og Garmisch-Partenkirchen ledet 25-åringen sammenlagt. Så kom skuffelsen i Innsbruck med 15.-plass.

Det ble fulgt opp med flere verbale sleivspark mot blant andre Kamil Stoch. Uttalelsene skapte mye ståhei i Polen, og Granerud beklaget kommentarene sine som kom på grunn av frustrasjonen over egen innsats.

– Forholdet mitt til den bakken kunne vært bedre, sier Granerud til NTB i forkant av den tradisjonsrike turneringen.

– Jeg ville egentlig tro at det i utgangspunktet er en bakke som passer hoppingen min. Vi har bare ikke klart å bli bestevenner ennå, sier han.

Dette er resultatene til Granerud i Bergiselbakken i Innsbruck:

2017: 34.-plass.

2018: 21.-plass

2019: Diskvalifisert.

2020: Deltok ikke.

2021: 15.-plass.

Riktignok ble han nummer 1 i kvalifiseringen i fjorårets utgave, men fikk tøffe forhold senere og falt langt ned på sammenlagtlisten.

Ikke overtroisk

– Jeg kan jo hoppe der. Det er som med andre ting: Det er lett å få «hangups» på bakker og steder. Jeg har prøvd å ha minst mulig av dem og komme meg vekk fra så mange ting som mulig jeg må gjøre av overtro og sånt, sier Granerud.

– Jeg skal dra dit og starte som normalt og prøve å få levert så gode hopp som mulig. Samtidig vet jeg at det er en bakke som straffer deg hardt hvis du er borti kantene med skiene. Det er noe jeg har øvd litt på. Sporene der er litt dypere, forklarer han.

Granerud vant verdenscupen sammenlagt sist sesong. I inneværende sesong har det vært mer opp og ned. Asker-hopperen står med én seier, én 2.-plass og én 3.-plass. I Ruka røk han blant annet ut av begge kvalifiseringene.

Flere resultater innenfor topp ti har likevel sikret ham en foreløpig 3.-plass på sammenlagtlisten med 361 poeng. Foran er Karl Geiger (594) og Ryoyu Kobayashi (496).

Optimistisk

For at blant andre den duoen skal overvinnes, trengs det et godt resultat i Innsbruck i tillegg til de tre andre bakkene.

– Jeg føler jeg er bedre forberedt på Bergisel i år enn jeg var i fjor. Jeg er optimistisk med tanke på at jeg skal klare å hoppe fint der, forteller han.

I fjor kom Granerud til hoppuka som storfavoritt etter et lass med seirer i verdenscupen. I år har det vært mer opp og ned for 25-åringen. Det gjør presset mindre.

– Ja, det kan ikke sammenlignes.

Hoppuka starter i tyske Oberstdorf 29. desember og varer til 6. januar. Tyske Garmisch-Partenkirchen og Innsbruck og Bischofshofen i Østerrike er de tre andre destinasjonene.

Forrige norske vinner av den tysk-østerrikske hoppuka er Anders Jacobsen i 2012/13-sesongen.

Fakta om tidligere vinnere av hoppuka

Tidligere vinnere av den tysk-østerrikske hoppuka, som denne sesongen blir arrangert for 70. gang:

* 20/21: Kamil Stoch, Polen

* 19/20: Dawid Kubacki, Polen

* 18/19: Ryoyu Kobayashi, Japan

* 17/18: Kamil Stoch, Polen

* 16/17: Stoch

* 15/16: Petr Prevc, Slovenia

* 14/15: Stefan Kraft Østerrike

* 13/14: Thomas Diethart, Østerrike

* 12/13: Gregor Schlierenzauer, Østerrike

* 11/12: Schlierenzauer.

* 10/11: Thomas Morgenstern, Østerrike.

* 09/10: Andreas Kofler, Østerrike

* 08/09: Wolfgang Loitzl, Østerrike

* 07/08: Janne Ahonen, Finland.

* 06/07: Anders Jacobsen, Norge.

* 05/06: Jakub Janda, Tsjekkia og Ahonen.

* 04/05: Ahonen.

* 03/04: Sigurd Pettersen, Norge.

* 02/03: Ahonen.

* 01/02: Sven Hannawald, Tyskland.

* 00/01: Adam Malysz, Polen.

* 99/00: Andreas Widhölzl, Østerrike.

* 98/99: Ahonen.

* 97/98: Kazuyoshi Funaki, Japan.

* 96/97: Primoz Peterka, Slovenia.

* 95/96: Jens Weissflog, Tyskland.

* 94/95: Andreas Goldberger, Østerrike.

* 93/94: Espen Bredesen, Norge.

* 92/93: Goldberger.

* 91/92: Toni Nieminen, Finland.

* 90/91: Weissflog.

* 89/90: Dieter Thoma, Vest-Tyskland.

* 88/89: Risto Laakkonen, Finland.

* 87/88: Matti Nykänen, Finland.

* 86/87: Ernst Vettori, Østerrike.

* 85/86: Vettori

* 84/85: Jens Weissflog, DDR

* 83/84: Weissflog.

* 82/83: Nykänen.

* 81/82: Manfred Deckert, DDR.

* 80/81: Hubert Neuper, Østerrike.

* 79/80: Neuper.

* 78/79: Pentti Kokkonen, Finland.

* 77/78: Kari Yliantila, Finland.

* 76/77: Jochen Danneberg, DDR.

* 75/76: Danneberg.

* 74/75: Willi Pürstl, Østerrike.

* 73/74: Hans-Georg Aschenbach, DDR.

* 72/73: Rainer Schmidt, DDR.

* 71/72: Ingolf Mork, Norge.

* 70/71: Jiri Raska, Tsjekkoslovakia.

* 69/70: Horst Queck, DDR.

* 68/69: Bjørn Wirkola, Norge.

* 67/68: Wirkola.

* 66/67: Wirkola.

* 65/66: Veikko Kankkonen, Finland.

* 64/65: Torgeir Brandtzæg, Norge.

* 63/64: Kankkonen.

* 62/63: Toralf Engan, Norge.

* 61/62: Eino Kirjonen, Finland.

* 60/61: Helmut Recknagel, DDR.

* 59/60: Max Bolkart, Vest-Tyskland.

* 58/59: Recknagel.

* 57/58: Recknagel.

* 56/57: Pentti Uotinen, Finland

* 55/56: Nikolaj Kamenskij, Sovjet

* 54/55: Hemmo Silvennoinen, Finland

* 53/54: Olaf B. Bjørnstad, Norge

* 53: Sepp Bradl, Østerrike

* Flest sammenlagtseirer totalt 5: Ahonen.

* Flest enkeltseirer 10: Wirkola og Weissflog.

Fakta om bakkene i den tysk-østerrikske hoppuka

Den tysk-østerrikske hoppuka arrangeres for 70. gang. Dette er bakkene det skal hoppes i:

Schattenbergbakken i Oberstdorf (HS137)

* Bakkerekord: 143,5 – Sigurd Pettersen, Norge (2003).

* Norske seirer i bakken (10): Erling Kroken (1953#), Olaf B. Bjørnstad (1953), Toralf Engan (1962), Torbjørn Yggeseth (1963), Torgeir Brandtzæg (1964), Bjørn Wirkola (1968), Ingolf Mork (1970), Vegard Opaas (1986), Sigurd Pettersen (2003), Anders Jacobsen (2012).

# Rennet ble arrangert etter nyttår.

Olympiabakken i Garmisch-Partenkirchen (HS142)

* Bakkerekord: 143,5 m – Simon Ammann (2010) og Marius Lindvik (2020).

* Norske seirer i bakken (14): Asgeir Dølplads (1953), Olaf B. Bjørnstad (1954), Toralf Engan (1963), Bjørn Wirkola (1967, 1968 og 1969), Ingolf Mork (1971), Roger Ruud (1982), Espen Bredesen (1994), Sigurd Pettersen (2004), Anders Jacobsen (2013 og 2015), Daniel-André Tande (2017), Marius Lindvik (2020).

Bergiselbakken i Innsbruck (HS130)

* Bakkerekord: 138 meter – Michael Hayböck (2015).

* Norske seirer i bakken (13): Olaf B. Bjørnstad (1954), Torbjørn Ruste (1955), Toralf Engan (1963), Torgeir Brandtzæg (1965), Bjørn Wirkola (1967, 1969 og 1970), Per Bergerud (1978 og 1982), Lars Bystøl (2006), Anders Jacobsen (2007), Daniel-André Tande (2017), Marius Lindvik (2020).

Paul Ausserleitner-bakken i Bischofshofen (HS142).

* Bakkerekord: 145 meter – Dawid Kubacki, Polen (2019).

* Norske seirer i bakken (12): Halvor Næss (1953), Torbjørn Ruste (1955), Torbjørn Yggeseth (1963), Bjørn Wirkola (1965, 1967 og 1972), Hroar Stjernen (1985), Espen Bredesen (1994), Bjørn Einar Romøren (2003), Sigurd Pettersen (2004), Tom Hilde (2011).

Kilde: vierschanzentournee.com

Fakta om de norske i hoppuka

Norge stiller med sju hopperne i den 70. utgaven av den tysk-østerrikske hoppuka fra 29. desember til 6. januar:

Daniel-André Tande

Født: 24. januar 1994 (27 år)

Klubb: Kongsberg

Hoppuken: Deltar for åttende gang (to individuelle seirer GP og I og 3.-plass sammenlagt som best i 2017)

Plassering i fjor (O-GP-I-B og sammenlagt): 22-15-14-11 og 12

Verdenscupen: Sju enkeltseirer.

Johann André Forfang

Født: 4. juli 1995 (26 år)

Klubb: Tromsø SK

Hoppuken: Deltar for sjuende gang

Plassering i fjor (O-GP-I-B og sammenlagt): 35-9-23-26 og 6

Verdenscupen: Tre enkeltseirer.

Halvor Egner Granerud

Født: 29. mai 1996 (25 år)

Klubb: Asker

Hoppuken: Deltar for femte gang (2.-plass i GP 2021 som best)

Plassering i fjor (O-GP-I-B og sammenlagt): 4-2-15-12 og 4

Verdenscupen: Tolv enkeltseirer og vinner av totalcupen 2020/21.

Robert Johansson

Født: 23. mars 1990 (31 år)

Klubb: Søre Ål

Hoppuken: Deltar for sjette gang

Plassering i fjor (O-GP-I-B og sammenlagt): 39-18-12-5 og 17

Verdenscupen: Tre enkeltseirer.

Marius Lindvik

Født: 27. juni 1998 (23 år)

Klubb: Rælingen

Hoppuken: Deltar for tredje gang (to individuelle seiere, GP og I i 2020).

Plassering i fjor (O-GP-I-B og sammenlagt): 3-*-*-2 og 36 (* deltok ikke i GP og I pga. vond tann).

Verdenscupen: Tre enkeltseirer.

Fredrik Villumstad

Født: 21. mars 1999 (22 år)

Klubb: Skimt

Hoppuken: Debutant

Verdenscupen: 21.-plass som best (2021).

Joacim Ødegård Bjøreng

Født: 14. desember 1995 (26 år)

Klubb: Røykenhopp

Hoppuken: Debutant, deltar fra Innsbruck pga. positiv koronatest.

Verdenscupen: 28.-plass som best (2016).

