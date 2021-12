annonse

annonse

På søndag forsøkte to vektere å stanse SIAN fra å brenne fire utgaver av Koranen i Borggården utenfor Rådhuset i Oslo. Under seansen ble en av de ansatte sprayet i ansiktet med rød spray.

Nå er det startet innsamlingsaksjon.

– Det er fantastisk hvilken støtte innsamlingen har fått, sier initiativtaker Jonas Ali Ghanizadeh til Vårt Oslo, og uttrykker begeistring:

annonse

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle klare å samle inn så mye på så kort tid.

Under SIANs brenning av Koranen på rådhustrappene ville sikkerhetsvakter slukke flammene. Da blir en av vaktene sprayet i ansiktet med rødfarge. Den andre vakten skal han blitt utsatt for rasistisk hets, skriver Avisa Oslo.

– Dette er et svært alvorlig angrep, sier varaordfører Abdullah Alsabeegh til Vårt Oslo.

annonse

Les også: Erlend Wiborg om SIAN: – De ødelegger for alle de av oss som ønsker en strengere innvandringspolitikk (+)

Ghanizadeh ville vise sin støtte til vekterne og den jobben de gjorde. Derfor startet han en innsamling til dem og til Antirasistisk senter på Spleis. Nå har det kommet inn over 100.000 kroner.

– Det er viktig å gi vekterne en oppmerksomhet for den jobben de gjorde. Samtidig er det også viktig å berømme organisasjoner som kjemper mot at rasisme og hat blir spredt rundt i samfunnet. Derfor var det naturlig for meg også å inkludere Antirasistisk senter og deres arbeid i innsamlingen, sier Ghanizadeh, og legger til:

– Jeg håper vekterne kan få en skikkelig lunsj eller en annen slags oppmerksomhet for de innsamlede pengene.

Les også: Politiet: Sian-medlemmer la grisehode ved moskeen på Kongsberg

SIAN hevder sprayingen av den ene vakten skjedde i selvforsvar.

— At de to vaktene forsøker å ødelegge en politisk markering er meget alvorlig. Jeg velger å tro at deres arbeidsinstruks ikke pålegger dem å begå slike lovbrudd, skriver de på organisasjonens nettside.

Men Oslo politidistrikt bekrefter at de har opprettet sak.

annonse

– Vi mottok også en anmeldelse om dette i går, og saken undersøkes nå nærmere av politiet, sa pressesjef Unni Grøndahl i Oslo politidistrikt til NRK tidligere i uken.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474