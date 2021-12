annonse

Er hatet mot uvaksinerte berettiget? Er Covid-19 så farlig som mange later til å tro?

Hei alle sammen! Jeg registrerer at mange der ute uttrykker sinne og frustrasjon ovenfor mennesker som av ulike årsaker har valgt å ikke la seg vaksinere.

Dette er ikke overaskende da vi daglig-spesielt de siste ukene, blir eksponert for nyhetsartikler som i bunn og grunn gjør denne gruppen til syndebukker. I dette innlegget vil jeg forsøke å få frem at denne saken er mer nyansert enn det mainstream media (MSM) og våre folkevalgte prøver å få folk til å tro.

Jeg vil starte med å ta opp noe som mange der ute kanskje ikke er klar over enda. Nemlig at vaksinerte kan smitte andre på lik linje som uvaksinerte. Dette har i senere tid blitt bekreftet fra flere hold. Men ikke ta mitt ord for det. Ta en titt på denne grundige studien fra Storbritannia: Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study – The Lancet Infectious Diseases . Denne studien er spesielt relevant for mennesker som bor sammen med andre da den i stor grad tar for seg «community transmission». Her er konklusjonen fra studien: «fully vaccinated individuals with breakthrough infections have peak viral load similar to unvaccinated cases and can efficiently transmit infection in household settings, including to fully vaccinated contacts».

Så da står vi igjen med at vaksinen etter alt å dømme gir bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom og død. Så eldre mennesker, folk med usunn livsstil, overvektige og folk i ulike risikogrupper gjør sannsynligvis klokt i å ta vaksinen. Både for sin egen del, men også for helsevesenet og dets ansatte sin del. Samtidig føler jeg det er på sin plass å nevne at flere ferske studier (les blant annet denne artikkelen: Gibraltar Covid-19: Country with 118 per cent vax rate records ‘drastic’ case numbers | news.com.au — Australia’s leading news site ) viser at effekten av vaksinene reduseres ganske kraftig etter bare 3-4 mnd.

Samme artikkel viser til at land med veldig høy vaksinasjonsgrad som Gibraltar og Irland opplever veldig mange tilfeller av covid-19. Israel er et annet eksempel på at vaksinene kanskje ikke er like gode som mange hadde forventet og håpet Waning Immunity after the BNT162b2 Vaccine in Israel | NEJM . Føler for øvrig at det er relevant i denne sammenheng å legge ved en artikkel med en uttalelse fra WHO angående den nye Omicron varianten Omicron COVID-19 Variant Being Spread By Healthy, Vaccinated Young People, WHO Says (ibtimes.com) .

Artikkeloverskriften sier det meste. Apropos denne Omikron varianten så føler jeg at jeg må nevne at flere eksperter advarer mot å få panikk. Omikron er tilsynelatende en smittsom variant, men alt tyder så langt på at denne varianten kun forårsaker milde symptomer South Africa: Case record after detection of Omicron variant – Most patients with mild symptoms | ATHENS 9,84 (athina984.gr) . men allikevel så går myndighetene og politikere ut og slår alarm. Mange land gjeninnfører strenge tiltak og ødelegger med dette julehøytiden for mange. Alt på på grunn av «usikkerhet» rundt den nye varianten. Her må jeg minne folk på at Lockdowns og tilsvarende inngripende tiltak i utgangspunktet kun skal brukes når det er absolutt HELT nødvendig…

Videre må vi selvsagt snakke litt om de mulige bivirkningene av vaksinene, siden dette er en del av grunnen til at mange er skeptiske til å la seg stikke. Mange er kanskje ikke klar over dette, men det har faktisk vært rapportert inn titusener av potensielle bivirkninger Meldte mistenkte bivirkninger av koronavaksiner – Legemiddelverket : Fks har flere kvinner i etterkant av vaksinasjon opplevd mens-forstyrrelser og andre plager. Dette blir i skrivende stund studert nærmere Analyserer mulig sammenheng mellom koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser – FHI .

Videre så vet vi nå at flere menn- spesielt unge menn, har fått myokarditt i etterkant av vaksinen Myokarditt etter koronavaksinasjon – NHI.no . Flere vil i denne sammenheng argumentere med at det ikke er mange som får denne bivirkningen hvis man ser på prosentandel av vaksinerte i denne aldersgruppen, men for enkeltindividet som i verste fall kan få senskader som man må slite med resten av livet så hjelper dette fint lite. Spesielt når de i utgangspunktet var unge og friske! Jeg håper ikke folk har glemt hva som skjedde i etterkant av svineinfluensa vaksinen Bivirkninger av vaksiner – hva lærte vi av pandemien i 2009? – Legemiddelverket . Vi må for all del heller ikke glemme at det er registrert en del dødsfall som har oppstått like i etterkant av vaksinasjon. Les mer om dette her: COVID-19 Vaccine Related Fatalities Updated — Precision Vaccinations

Vaksinerte og uvaksinerte kan være uenige om mange ting. Men det disse gruppene ikke kan være uenige om er at unge voksne uten underliggende sykdommer/helseutfordringer- og spesielt barn og ungdom uten underliggende sykdommer har forsvinnende liten sjanse for å få alvorlige komplikasjoner hvis de blir smittet med Covid. Som regel får denne gruppen kun milde symptomer som minner om vanlig forkjølelse eller ikke symptomer i det hele tatt. Noen få rapporterer at de sliter med senvirkninger i etterkant av sykdom (long-covid) som fks mindre energi. Men dette kan også forekomme i etterkant av andre sykdommer, som fks lungebetennelse, bihulebetennelse, kraftig influensa, kyssesyke osv.

I de siste tiårene så er det flere og flere som dessverre har utviklet ME, kronisk utmattelses syndrom og lignende. Det kan virke som at mange helt har glemt av det faktum at det gjennom hele menneskehetens historie og helt frem til dette Covid hysteriet, har eksistert mange ulike sykdommer med store konsekvenser for enkeltindivid, familie og samfunn. Uten at samfunnet har blitt stengt ned av den grunn. Det er pr 22-12-2021 registrert 360 000 tilfeller av Covid-19 i Norge og 1209 dødsfall Norway COVID – Coronavirus Statistics – Worldometer (worldometers.info) .. Og i flere tilfeller vet vi at pasienter dør MED og ikke AV Covid-19 viruset.

Dette viruset er rett og slett ikke så farlig som folk flest har blitt ledet til å tro. Til sammenligning så døde det i 2017/2018 sesongen 1400 mennesker av influensa. I sesongen 2017–2018 ble anslagsvis 7600 pasienter innlagt i sykehus med påvist influensa. Cirka to tredjedeler av disse var 60 år eller eldre Rekordmange eldre innlagt på sykehus med influensa vinteren 2017/2018 – FHI

Nedenfor legger jeg ved informasjon fra FHI sine sider som illustrerer hvor lite alvorlig Covid-19 er, spesielt for unge friske mennesker. Legg merke til at FHI selv skriver «Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av eller med covid-19»

Dødsfall

Diagrammet viser covid-19 assosierte dødsfall varslet til Folkehelseinstituttet, etter kjønn og aldersgrupper. Det er ikke alltid mulig å skille om pasienten har dødd av med covid-19.

Statistikk koronavirus og covid-19 – FHI

Forventet levealder i Norge var i 2020 84,9 år for kvinner og 81,5 år for menn. Bare så det også er nevnt Forventet levealder i Norge – FHI

I lys av overnevnte informasjon så må jeg kaste ut noen brannfakler. For det første: Det er IKKE de uvaksinerte sin skyld at vi har alle disse tiltakene og restriksjonene. 90% av befolkningen over 18 år er nå fullvaksinert. Hvis de vaksinerte tror at de resterende 10 prosentene har skyld i alt som skjer i forhold til nedstenging osv så vil jeg på det sterkeste anbefale denne gruppen å ta et lynkurs i rasjonell tankegang og gjerne supplere med et kurs i «Hvordan unngå å sluke alt fra MSM rått uten å stille spørsmål».

Eller hva med sunn fornuft rett og slett? Eller er dette begrepet i ferd med å dø helt ut? Det kan virke sånn. Uansett: Det er selvsagt myndighetene og politikerne vi har å takke for alle disse tiltakene og restriksjonene. Gjennom et mistenkelig godt og velkoordinert samarbeid med MSM så har de fått folk til å tro at dette viruset er mer farlig enn det faktisk er Ingen overdødelighet i 2020 – SSB . Så vil mange sikkert hevde at uten restriksjonene, så hadde det sett annerledes ut. Dette får vi aldri vite og derfor blir dette kun spekulasjoner. Jeg har helt siden mars 2020 sagt at vår reaksjon i forhold til Covid-19 har blitt blåst ut av alle proporsjoner.

Det kan være mange grunner til dette. Men jeg drister meg til å legge mye av skylden på MSM, myndighetene, 24 timers nyhetskanaler og sosiale medier. I 20 måneder nå så har folk daglig blitt eksponert for skremselspropaganda. Minutt for minutt, time for time, dag for dag, uke for uke, måned for måned.. Dette er en bevisst og kynisk taktikk fra media sin side. Frykt selger. Og frykt får dessverre mange til å slutte å tenke og handle rasjonelt. Og når det i dette landet i tillegg er så høy tillit til stat og myndigheter så blir det fort slik at folk flest legger livene sine i hendene til myndighetene og slutter å stille kritiske spørsmål: «Hjelp meg» «Ta vare på meg» «Fiks alle problemene for oss så vi slipper å tenke selv».

I tillegg til dette så mistenker jeg at flere av personene som sitter på toppen og tar disse ekstremt uforholdsmessige beslutningene liker makten de har over massene. Men dette blir selvsagt bare spekulasjoner.. Uansett så har alle disse faktorene etter hvert blitt en ond sirkel. En sirkel som det ser ut som det er vanskelig å bryte ut av. Er det en ting jeg ønsker for det nye året så er det at flere begynner å stille spørsmål. Ikke sluk alt fra MSM uten å tenke selv. Prøv å let etter informasjon andre steder innimellom. Kanskje du etter hvert vil oppdage at bildet er mer nyansert enn MSM vil ha deg til å tro. Ha et åpent sinn og gi det et forsøk.

Fakkel nr 2: Jeg må si noen kjappe ord om våre folkevalgte og helsemyndighetene. Det gjelder intensiv kapasiteten på sykehusene. Det burde vært snakket mer om at politikerne ikke har gjort jobben sin på dette området. I 2014 bestemte regjeringen og myndighetene at norske sykehus måtte kunne takle minst 1400 intensivpasienter. Nå varsles det skjerpede tiltak idet antallet passerer 100.. Norsk politikk, Koronaviruset | Intensivplanen ble ikke fulgt, og nå kommer innstramminger: – De har sovet i timen (nettavisen.no) . Så det at politikerne nå-godt hjulpet av mesteparten av media, prøver å legge all skyld over på en liten minoritet (uvaksinerte) er rett og slett uredelig og ondsinnet. Spesielt med tanke på at de selvsagt også er klar over de nye studiene som viser til at fullvaksinerte kan smitte andre på lik linje som uvaksinerte. Uredelighet, inkompetanse og ansvarsfraskrivelse er etter mitt syn en mild måte å beskrive våre folkevalgte på i denne saken.

Fakkel nr 3: Hvorfor i alle dager har vi ikke hatt en større og ikke minst mer nyansert debatt rundt behandling av sykdom i tidlig fase av covid-19? Fks med medisiner som Hydroxychloroquine (HZQ) og Azithromycin (AZ)? Det er mange studier på dette området, men for å velge ut en så kan jeg vise til en Fransk studie (lenke nedenfor). Konklusjonen i denne studien var som følger (jeg har oversatt til Norsk): «Bruk av HCQ+AZ kombinasjon før COVID-19 komplikasjoner forekommer, er trygt og assosiert med en veldig lav dødelighetsrate hos pasienter».: Early treatment of COVID-19 patients with hydroxychloroquine and azithromycin: A retrospective analysis of 1061 cases in Marseille, France – ScienceDirect

Hvis målet til våre folkevalgte og helsemyndighetene virkelig er å redde liv, hvorfor er ikke dette en integrert del av behandlingstilbudet hos folk som får denne sykdommen? Hva er galt med å gi dette behandlingstilbudet til mennesker (spesielt til folk i risikogruppe)? Det vises til at behandlingsmetoden er trygg, så det verste utfallet som kan forekomme er at pasienter ikke får noe særlig effekt. Men som man kan se av nevnte studie så vises det til gode resultater! Så dette er jo noe som har potensiale til å kunne redusere antall innlegger på sykehus drastisk. Er det ikke det våre folkevalgte ønsker?

Så hvorfor får folk som tester positivt bare beskjed om å gå hjem og isolere seg, og dermed risikere å bli så dårlige at de må på sykehus etter hvert? Hvorfor får ikke folk flest høre om overnevnte behandlingsalternativer av ekspertene som står frem i media? Hvorfor tilbyr ikke leger disse medisinene til sine pasienter? Hvorfor er det kun 110% fokus på «vaksine, vaksine, vaksine» narrativet? Dette er for meg helt ubegripelig. Spesielt når man ser at vaksinene ikke fungerer så godt som man hadde håpet.

Da var brannfaklene kastet ut. For å oppsummere litt i forhold til det med vaksine vs ikke-vaksine så gir informasjonen jeg har lagt ved i dette debattinnlegget etter mitt syn sterkt grunnlag for å kunne hevde at friske unge voksne- og friske barn og ungdom ikke burde bli utsatt for massivt sosialt press til å ta vaksinen. For denne gruppen burde spørsmålet om vaksine eller ikke være et personlig anliggende som andre mennesker ikke har noe med. Basta! Med dette så mener jeg ikke at andre som ikke befinner seg i denne gruppen skal bli tvunget til å vaksinere seg. Å ta vaksine skal være frivillig. Spesielt når man tar i betraktning alvorlighetsgraden av dette viruset. Men som nevnt tidligere i innlegget så burde kanskje folk som befinner seg i en risikogruppe tenke seg om to ganger før man takker nei til vaksine.

Som samfunn og som enkeltindivider må vi passe oss og tenke oss godt om i forhold til ulike problemstillinger som oppstår nå for tiden. Er det virkelig klokt begynne å sysle med segregering? Altså å skille enkelte menneskegrupper vekk fra andre innen samme samfunn. Gjennom å fks opprette vaksinepass, så uvaksinerte ikke får lov til å gå på kino, bar, restaurant osv. Vil vi at det skal utvikle seg enn kraftig «oss og dem» kultur i landet vårt? Der en gruppe får skyld for alt som er galt? Der en gruppe blir sett på som urene, egoistiske og onde? Historien har vist oss at dette ikke akkurat er noe suksessoppskrift hvis man vil ha et velfungerende og harmonisk samfunn. Ut over det etiske, så gir det etter mitt syn heller ingen mening med et sånt pass, siden vi nå vet at vaksinerte smitter og smittes i like stor grad som uvaksinerte og at vaksinerte også kan bli syke. Det er etter mitt syn rett og slett ikke mye å vinne på et sånt pass. Hvis noen er veldig redd for å bli smittet så finnes det jo uansett enkel løsning på det: Bli hjemme. Og apropos smitte og smittetall så må jeg bare tilføye: Hvorfor i h****** snakker vi fortsatt så mye om smitte? Skulle vi ikke slutte med det? Den overveldende majoritet får kun milde symptomer. Nei… Jeg har en anbefaling til alle der ute: Bare test dere ved symptomer på moderat og alvorlig sykdom. Så skal dere se at smittetallene på magisk vis RASKT vil endre seg til det bedre.

Uansett hvor uenig de vaksinerte er med folk som velger å ikke vaksinere seg, så burde det være en forståelse for at frihet til å ta egne valg er veldig viktig å verne om i et demokratisk samfunn. Jeg er en tilhenger av velferdssystemet vi har her i Norge. Jeg er enig i at vi som samfunn må ha visse regler og etiske retningslinjer. Men ut over dette så vil jeg at stat og myndigheter skal blande seg minst mulig i forhold til hvordan jeg velger å leve livet mitt. Dette innebærer blant annet et større fokus på personlig ansvar og aksept av at livet har noen risikoelementer. Men en viss risiko i livet MÅ vi faktisk ha folkens. I hele menneskehetens historie har vi vært utsatt for elementer av risiko. Også i moderne tid. Risiko er det som får oss til å føle at vi er i live! Jeg tror egentlig ikke at folk flest vil at vi skal begynne å bevege oss til et punkt der stat og myndighet skal detaljstyre oss ned til hver minste bevegelse bare fordi vi skal føle oss «trygge» hele tiden. Vil vi slutte å kjøre bil? Vil vi slutte å fly? Vil vi slutte å ta oss en fest? Vil vi egentlig slutte å dra på store konserter fordi det KAN hende at vi blir smittet av noen? Vil vi virkelig sitte hjemme i sofakroken med munnbind på og «holde metern» resten av livet? Den avdøde lingvisten, journalisten og kritikeren H.L. Menchen sa en gang “The average man does not want to be free. He simply wants to be safe.” Kanskje han hadde rett…

Min mening er i hvert fall at en verden uten risiko er en verden det ikke er verdt å leve i.

Senk skuldrene, ta noen dype åndedrag og reflekter litt over følgende: Se på alt befolkningen har ofret de siste 20 mnd. Tenk på all frihet som enkeltindivider, bedrifter, organisasjoner og lokalsamfunn har måttet gi fra seg. Tenk på alle konsekvensene som disse tiltakene har og kommer til å få på sikt. Alt fordi vi ikke kan akseptere at noen få blir syke og at eldre mennesker dør. Av et virus. Som om dette skulle være noe helt nytt? Noe sjokkerende? Spør dere selv: Er dette hysteriet berettiget? Er tiltakene i det hele tatt i nærheten av forholdsmessige? Føles alt som skjer i samfunnet vårt nå for tiden riktig?

Helt til slutt så vil jeg komme med et innspill til foreldre som kanskje vegrer seg for å vaksinere sine barn. IKKE la dere presse til å gi barna deres denne vaksinen om dere er skeptiske. Jeg har ingen fasit når det gjelder langtidskonsekvenser, men det har heller ingen andre pr dags dato. Kanskje vi om noen år finner ut at det går helt fint for barn og unge å få denne mRNA vaksinen, men akkurat nå vet vi rett og slett for lite om langtidsvirkningene. Og da er det etter mitt syn IKKE verdt å ta den risikoen. Spesielt med tanke på at sjansen for alvorlig sykdomsforløp som følge av covid-19 er mikroskopisk for denne gruppen Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn – FHI .

Nå er det snart jul folkens. En tid for kjærlighet, håp, omsorg, empati og forståelse. En tid for å starte med blanke ark og for å pønske ut nye og bedre ideer for det nye året. La oss bruke denne tiden til å tenke gjennom hvordan vi igjen kan bygge et godt felleskap der vi aksepterer at folk er forskjellige og har ulike meninger. La oss alle stå sammen som et lag og prøve å få til gode løsninger på utfordringene vi står ovenfor i tiden som kommer.

Ønsker alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår.

