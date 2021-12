annonse

annonse

Sylvi Listhaug synes det er godt å slippe å ta hensyn til KrF og Venstre. Nå kan partiet spisse sin egen politikk. Kampen mot klimapolitikken de andre partiene fører er satt på blokken.

– Den hodeløse klimapolitikken som nesten alle norske politikere står for, begynner folk å merke konsekvensene av nå, sier Listhaug og fortsetter med et stikk til Sp, som er en hovedkonkurrent om velgerne for Fremskrittspartiet:

– Også Senterpartiet har jo tidligere kjempet for at Norge skal bli et grønt batteri i Europa, og nå merker folk konsekvensene av det på strømregningen. Vi er nødt til å ta tilbake kontrollen med utenlandskablene og stoppe de høye prisene, sier hun til Klassekampen.

annonse

Listhaug mener elektrifiseringen av sokkelen og økt CO2-avgift også innvarsler en ytterligere strømkrise i årene som kommer.

Hun mener Sp har tapt flere kamper, blant annet om CO2-avgift, til SV.

Listhaug mener de folkevalgte ikke tar innover seg at klimapolitikken skaper vansker for vanlige folk.

annonse

– Mange av dem med dårlig råd har ikke penger til å kjøpe seg elbil og nå går prisen på både diesel og bensin stadig mer opp. Det er klart at i årene fremover vil folk virkelig merke CO2-avgiften på kroppen, sier hun.

– Er du ikke opptatt av klimaendringer i det hele tatt? spør Klassekampen.

Listhaug bekrefter at man bør få utslippene ned, men hun mener Norge gjør for mye mens andre land er gratispassasjerer.

– Det som gjør at folk rister på hodet av norske politikere, det er at vi ser at Kina og India bare gønner på, bygger ut kullkraft og øker utslippene. Skal vi utkonkurrere våre egne arbeidsplasser for å bidra med et piss i havet? spør Listhaug retorisk og svarer selv:

– Det tror jeg folk ser er helt uansvarlig. Hele opplegget har blitt helt sprøtt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474