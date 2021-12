annonse

53 prosent av nordmenn oppgir at de er «bekymret» eller «svært bekymret» for klimaendringene. Det er den høyeste andelen siden undersøkelsene startet for åtte år siden.

Når klima er høyt på dagsorden, gjør det at folk blir mer opptatt av saken, tror Åsta Dyrnes Nordø, som er seniorforsker ved Universitet i Bergen.

– Når mediene gjør folk mer bevisst på klimasaken, vil de også ha en tydeligere klimapolitikk, sier Nordø, som gjennomfører Norsk medborgerpanel, til Vårt Land.

– Dette er første gang over halvparten av de spurte oppgir høy grad av bekymring. Det er noe nytt.

Ida Vikøren Andersen ved Universitetet i Bergen påpeker at klima er høyt på dagsorden, og det gjør at folk blir mer opptatt av saken. Det gjelder særlig unge mennesker.

– Når mediene gjør folk mer bevisst på klimasaken, vil de også ha en tydeligere klimapolitikk, sier hun, og viser til at 2021 har vært et toppår for klimadekning i mediene, og at det er vinklinger om de negative sidene ved klimaendringene som dominerer:

– Det kan påvirke vår mentale helse og vår grad av bekymring. Negative nyheter kan gi et generelt mer pessimistisk syn på verden.

Da FNs klimapanel la fram siste rapport i august, ble norske hjelpetelefoner ringt ned av klimabekymrede unge. De fortalte om angst, sorg og fortvilelse over hvordan mennesker ødelegger kloden.

Andersen mener tunge følelser er en naturlig reaksjon på klimaendringene.

