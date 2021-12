annonse

Alle i Norge som er over 18 år får tilbud om en tredje vaksinedose innen utgangen av februar. Men er det nødvendig?

Ikke hvis vi skal tro immunolog og professor i medisin, Anne Spurkland og forsker i immunologi, Gunnveig Grødeland.

Grødeland sier at friske, fullvaksinerte under 65 år har «rimelig god beskyttelse etter to doser,» skriver Dagsavisen.

FHIs tilrådning så langt er at de mellom 18–44 år kan vaksinere seg med en tredje dose, om de selv ønsker det. Det betyr at det ikke er samme anbefaling med tredje dose som det har vært med de to første dosene.

De to ekspertene Dagsavisen har snakket mer er enige om at vaksinen med to doser også fungerer mot alvorlig sykdom ved omikron-varianten.

– Omikron er ikke så forskjellig fra de andre variantene vi har vært borti at ikke vaksinen gir beskyttelse for alvorlig sykdom, sier Spurkland.

De mener det viktigste nå er å få dem som ennå ikke er vaksinert til å ta første og andre dose.

