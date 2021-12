annonse

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa i juni at han mente det var for mange statssekretærer ved Statsministerens kontor (SMK). Jonas Gahr Støre har flere.

– Vi må få ned antallet statsråder, og vi må få ned antallet statssekretærer, sa Sps leder Trygve Slagsvold Vedum til Dagbladet 4. juni i år. Den gang var det 47 statssekretærer i Erna Solbergs regjering.

I dagens Støre-regjering er antallet statssekretærer akkurat det samme.

Men Vedum stilte seg også spesifikt kritisk til antallet statssekretærer Erna Solberg hadde under seg på Statsministerens kontor.

– Vi trenger ikke syv statssekretærer på Statsministerens kontor, slo han fast.

– Det må bare bli færre, sa han.

I dag, under Jonas Gahr Støre, er det åtte statssekretærer på SMK.

Nødvendig for å gjøre en god jobb

Aftenposten har tatt tak i saken, og stilt Vedum til veggs om de tidligere uttalelsene. Nå mener han at det er viktig å opprettholde et høyt antall statssekretærer for å få gjort en god jobb.

– Det er færre statsråder i denne regjeringen enn i Erna Solberg sin. Men det er riktig at det er like mange statssekretærer. Det er nødvendig for at regjeringen skal gjøre en grundig jobb, sier han.

– Jonas Gahr Støre har veldig flinke folk med seg på SMK. Hvorfor han ville ha akkurat dem, må du nesten spørre han om, svarer Vedum.

