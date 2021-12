– Slike bredere vaksiner kan bidra til at vi kommer ut av pandemien. Vaksinen er foreløpig ikke ferdig utprøvd, men resultatene skal være positive, opplyser helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

annonse

Vaksinen har vært under utvikling i to år, og fase 1 i utprøvingen er ferdig. Men fortsatt gjenstår fase 2 og 3. Det er ventet at instituttet vil kunngjøre nyheten om at vaksinen virker om få uker, skriver forsvarsmagasinet Defense One.