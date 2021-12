annonse

Oljefondsjef Nicolai Tangen forventer at vi står overfor en lang periode med svakheter i finansmarkedet og advarer om at inflasjon kan bli en av de største utfordringene.

– Fondet har gått opp i 25 år. Det vil ikke fortsette sånn de neste 25. Nå er vi i en situasjon der rentene er rekordlave og aksjemarkedet er rekordhøyt. Så herfra og ut, vil det se annerledes ut, sier Tangen i Politisk kvarter.

I et intervju i NRK i dag advarer oljefondsjefen mot å tenke at verdiene av fondet vil fortsette å vokse som de har gjort den siste tiden.

– Jeg er helt sikker på at verdiene kommer til å gå nedover en periode. Det vet alle som driver med investeringer. Etter noen gode år, kommer noen vanskelige år. Det kan man være oppmerksom på, sier han.

Tangen forteller at Oljefondet i stadig større grad tar hensyn til hvilket klima- og miljøarbeidet bedriftene står for når de bestemmer seg for hva de skal investere i, men sier det er relativt få grønne prosjekter å investere i og at dette gjøre at prisen for å investere i disse blir høy. Han sier til NRK at fondet gjennomfører 3000 møter i året hvor klima er blant temaene som tas opp.

