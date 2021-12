annonse

Tidligere mandag skrev Resett om en tekst som var fjernet fra Skien kommunes internett-sider med koronainformasjon. Nå beklager kommunen at teksten lå ute og sier at de vil starte en personalsak.

Det var følgende tekst som lå ute på formiddagen julaften:

Er vaksinene godkjent som andre vaksiner?

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men er blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine-sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023.

Senere julaften var den ifølge tips Resett mottok fjernet. Flere Skiens-folk tokjkontakt med Resett om saken.

Mandag formidage stilte vi Skien kommune ølgende spørsmål:

– Stemmer det at teksten om at vaksinene «ikke er godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer» ble fjernet? Hvor lenge hadde i så fall teksten ligget ute?

– Hva er grunnen til at teksten ble fjernet?

– Burde dere informert om at teksten var endret og oppgitt grunnen for å hindre spekulasjoner?

Raskt svar

– Vi kommer tilbake med informasjon om dette i løpet i dagen, er det korte svaret som raskt kom tilbake per epost ved 12-tiden til Resett fra Anne Spånem, som er kommunikasjonssjef i Skien kommune.

Beklager «feilinformasjon»

Klokken 15 får vi ny melding om fra Spånem om at kommunene har lagt ut informasjon på sine hjemmesider. Det er også alt hun vil si, men informasjonen taler for seg selv. Teksten var ikke autorisert. Kommunen tar avstand fra det som sto og som de omtaler som «innhold som gir uttrykk for vaksinemotstand».

Kommunen har startet personalsak etter å ha undersøkt loggene på aktiviteten på hjemmesiden. Meldingen fra kommunen er i sin helhet gjengitt under:

De siste dagene har det blitt kjent at vaksinesidene til Skien kommune har innhold som gir inntrykk av vaksinemotstand, og sår tvil om bruken av navngitte vaksiner.

Dette innholdet var ikke kjent for noen av dem som til vanlig legger ut informasjon på denne siden. Det er ikke i samsvar med verken Skien kommune eller våre informasjonskilders oppfatning, verken FHI, Helsedirektoratet eller Helsedepartementet. Skien kommune oppfordrer alle som kan til å takke ja til vaksine og for øvrig følge nasjonale helsemyndigheters råd og føringer.

Vi har fjernet det uriktige innholdet og undersøker nå hva som kan ha skjedd. Kommunen har gode loggføringer for sidene våre. Vi undersøker dette nærmere, og det er foreløpig grunn til å tro at dette vil bli fulgt opp som en mulig personalsak.

Resett kommer tilbake med mer ettersom saken utvikler seg.

