Resett fikk flere tips fra innbyggere i Skiens-regionen om at kommunen i løpet av julaften hadde fjernet tekst som lå ute på hjemmesidene om koronavaksinene.

I den opprinnelige informasjonen sto følgende under overskriften «Informasjon om vaksinene»:

De tre vaksiner, Pfizer, Moderna og AstraZenecavar listet opp. Deretter kom teksten som ble slettet:

Er vaksinene godkjent som andre vaksiner?

Vaksinene til Pfizer-BioNTech eller Moderna er ikke godkjent eller lisensiert etter vanlige prosedyrer, men er blitt autorisert for nødbruk. Det innebærer at forsøkene og observasjon av bivirkninger og effekt av vaksinene fremdeles er pågående og usikre. Dette betyr at de som nå får disse vaksinene er deltakere i observasjonsstudier for vaksine-sikkerhet hvor den endelige godkjenningen først vil kunne foreligge i 2023.

En innbygger tok dette skjermbildet av teksten og sendte til Resett.

Som man kan se er teksten nå fjernet. Dette skal ha skjedd i løpet av 24. desember.

– Jeg synes det kunne være interessant å få høre om noen i Skien kommune kan si noe om hvorfor denne teksten ble fjernet, skriver en kvinne til Resett.

Vi er enige og tok mandag 27. desember kontakt med Skien kommune for å høre om teksten er fjernet og i så tilfelle hvorfor og hvor lenge den hadde ligget ute.

– Vi kommer tilbake med informasjon om dette i løpet i dagen, er det korte svaret som raskt kommer tilbake per epost til Resett fra Anne Spånem, som er kommunikasjonssjef i Skien kommune.

Hun lover videre å informere Resett når kommunen har kommet frem til hvilken informasjonen de vil gå ut med.

Etter det Resett kjenner til har saken også blitt diskutert på sosiale medier og i diskusjonsforum.

Resett kommer tilbake med mer når Skien kommune har svart.

