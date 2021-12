annonse

President Andrzej Duda i Polen sa i dag at han vil legge ned veto mot den kontroversielle medieloven som Underhuset vedtok tidligere i desember og som er blitt møtt med sterk kritikk fra både EU og USA.

Loven som innebar et forbud mot at selskaper med base utenfor EØS-området kunne ha aksjemajoriteten i polske medieselskaper, ble forsøkt stanset av Overhuset i høst, men ble likevel senere vedtatt av Underhuset.

Polens høyrepopulistiske regjering har hevdet at formålet med loven er å verne medielandskapet mot Russland og andre potensielt fiendtlige makter, men de fleste kritikere av loven peker på det de mener er lovens egentlige formål; å kneble den amerikanskeide nyhetskanalen TVN24.

President Andrzej Duda har bemerket at lovforslaget var upopulært blant mange polakker og ville ha gitt et slag for Polens rykte som et sted å gjøre forretninger.

