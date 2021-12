annonse

Begge spillerne fikk hjerteproblemer og døde lille julaften.

Idrettsmiljøet i Oman sørger over døden til Mukhaled Al-Raqadi, som døde 23. desember etter å ha fått et hjerteinfarkt under en oppvarming til en omansk ligakamp.

Klubben hans Muscat FC skulle møte Suwaiq, men spilleren fikk et problem under oppvarmingen og ble kjørt til et sykehus i nærheten, hvor han døde kort tid etter ankomst, skriver den spanske avisen Marca.

Video av hendelsen er blitt delt på sosiale medier.

Footballer Mukhaled Al-Raqadi dies after heart attack in warm-up pic.twitter.com/UjwYofuz9N — The Juggernaut (@TheJuggernaut88) December 26, 2021

Samme dag døde også den 23 år gamle fotballspilleren Mario Cacic.

NK Nehaj Sinj-forsvareren kollapset under trening på grunn av tilsynelatende hjertesvikt. Cacic ble hastet til sykehuset og lagt i koma etter å ha pådratt seg skadene under treningsøkten.

Dessverre gikk den unge spilleren bort 23. desember.

