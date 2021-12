annonse

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) viderefører rødt nivå i videregående skole etter jul. Helsedirektoratet og FHI ville ned til gult.

Fra 1. januar 2022 får ansatte i skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden.

Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb. De må imidlertid teste seg døgn tre og syv etter nærkontakten. Det skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud, og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

16. desember anbefalte Folkehelseinstituttet et slikt unntak for ansatte i skoler og barnehager. Årsaken til anbefalingen var at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

Barn under 18 år er per dags dato unntatt fra smittekarantene dersom de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det er anbefalt at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Trosset FHI og Helsedirektoratet

Det nasjonale tiltaksnivået fortsetter på gult nivå i barnehager og grunnskoler og rødt nivå på videregående skoler, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Beslutningen kommer til tross for råd fra både Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (FHI) om å gå ned til gult nivå i videregående når skolene åpner igjen etter nyttår.

