Oslo kommune skal kjøpe boliger og selge dem videre til førstegangskjøpere og aleneforsørgere som sliter med å komme seg inn på markedet.

– Oslo skal være en by for alle. Det å eie sin egen bolig er kanskje det aller viktigste den enkelte har. Men de siste åra har det blitt vanskeligere for stadig flere å komme seg inn på boligmarkedet. Er du enslig sykepleier, brannkonstabel eller førskolelærer er det en forsvinnende liten andel av Oslos boliger du har mulighet til å kjøpe. Det vil vi gjøre noe med, sier byrådsleder Raymond Johansen til Avisa Oslo.

Men Aslak Versto Storsletten i Civita har liten tro på prosjektet.

– Alle som vet litt om offentlig næringsvirksomhet, vet at politikere og byråkrater ofte ikke har den beste kompetansen til å bruke skattebetalernes penger på forretning, skriver han i Nettavisen, og legger til:

– For dem som får mulighet til å kjøpe bolig til slike vilkår, vil det like fullt være gunstig. De vil få en fot innenfor i boligmarkedet, uten å måtte stille med i nærheten av like mye egenkapital som normalt blir krevd av banker.

Storsletten skriver at det vil ødelegge for andregangskjøpere og innflyttere til byen som konkurrerer om de samme boligene.

– De som får hjelp av selskapet, har normalt ikke råd til å kjøpe bolig. Når disse får kjøpe en andel av boligen til en rimeligere pris, får de en fordel på bekostning av andre boligkjøpere som normalt ville hatt råd til å betale fullpris for den samme boligen.

Han sier at flere boliger i kommunalt eie vil videreføre til at tilbudet i det private markedet reduseres, som igjen vil føre til økte boligpriser. På den måten vil noen mennesker som normalt har råd til å kjøpe bolig, ikke lenger ha råd til å komme inn på boligmarkedet.

Det som drar opp prisene i Oslo er manglende boligbygging. Det er en høyere etterspørsel etter små leiligheter, men det bygges ikke nok. Kommunen krever at et stort antall skal være store, men det er små leiligheter kjøperne vil ha.

– Slik begrenses antallet leiligheter i nye boligprosjekter. Vi får færre små leiligheter i Oslo – og små leiligheter er nettopp den typen de mange unge som kommer til byen, trenger, skriver Storsletten fra Civita, og kommer med et råd:

– Skal byrådet virkelig gjøre noe med Oslos ofte galopperende boligmarked bør det legge fra seg den ideologiske kampen mot «markedskreftene», og heller sørge for mer effektive planprosesser samt mindre detaljregulering. Slik kan byrådet oppnå mer av den rettferdigheten som det later til å være så opptatt av.

