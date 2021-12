annonse

En moské i Nord-Frankrike stenges fordi imamen skal ha egget til «hat og vold».

Moskéen i Beauvais, som ligger omtrent 100 kilometer nord for Paris, vil være stengt i seks måneder, opplyser lokale myndigheter. De hevder at prekenene der egger til hat og vold og «forsvarer jihad».

Le Figaro skriver at moskéen blir stengt etter at imamen ifølge myndighetene skal ha «rettferdiggjort terrorisme» i uttalelser mandag 27. desember. I brevet fra myndighetene beskyldes imamen for å ha holdt en preken som «fremstiller jihad som noe positivt og en ‘plikt’ som forherliger krigerne som ‘helter’».

Imamen skal dessuten ha lovprist væpnet jihad overfor et barn ved å si at hvis han gjør «det Allah ber om», vil han «ikke være redd for å dø», samt fremstilt vestlige samfunn som «islamofobe […] bestående av vantro, tyver og mordere». Ifølge avisen beskylder myndighetene ham også for å ha ytret seg «diskriminerende, nedverdigende og voldelig» mot kvinner som ikke tildekker seg ved å «sammenligne dem med ‘beboere av helvete’ og legitimere at de straffes».

Innenriksminister Gérald Darmanin bekjentgjorde for to uker siden at han hadde iverksatt prosedyren for å stenge moskéen fordi imamen skal ha kommet med hatefulle utsagn mot kristne, homofile og jøder.

Imamen har nylig konvertert og er løst fra sine oppgaver etter brevet fra myndighetene, skriver lokalavisen Courrier Picard. En advokat som representerer organisasjonen som driver moskéen, sier de omstridte uttalelsene er tatt ut av sin sammenheng.



Slår ned på radikal islam

Franske myndigheter har slått ned på moskéer og organisasjoner som mistenkes for å spre radikal islamistisk propaganda etter at læreren Samuel Paty ble myrdet i oktober 2020 for å ha vist karikaturer av Muhammed i en skoletime.

Tidligere i år kunngjorde regjeringen at den ville trappe opp kontrollene. Innenriksdepartementet opplyste i desember at rundt 100 av i alt mer enn 2 600 moskéer og muslimske bedesteder har blitt etterforsket de siste månedene grunnet mistanke om at de sprer «separatistisk» ideologi, og at seks steder vurderes stengt med grunnlag i franske lover mot ekstremisme og islamistisk separatisme, skriver The Local.

