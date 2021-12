annonse

annonse

Mange fyrer i peisen for å redusere den neste strømregningen, og det har ført til flere brannutrykninger den siste måneden.

– Denne vinteren er spesiell fordi strømmen er så dyr, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If, som opplyser i en pressemelding at tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at det har vært en kraftig økning i antall branner knyttet til vedovn, peis eller skorsteiner i desember.

Brannvesen over hele landet hatt 214 utrykninger relatert til skorsteinsbrann denne måneden. I samme periode i fjor var antallet 137, skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse