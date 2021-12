annonse

Ja, jeg spør dere. Hvor mange skal dø, før dere er ferdig med «å se på strømmen», som vår eminente olje og energiminister Marte Mjøs Persen sier en kommisjon nå skal gjøre?

Hva i himmelens navn skal en KOMMISJON gjøre med strømmen, som de skal drøfte til neste år, med tanke på de som sliter NÅ?!

Det er ett direkte spørsmål. For mennesker vil dø, nå. Ikke av korona, ikke av feil kosthold, ikke fordi de kjører seg i hjel eller ruser seg i hjel. Men fordi de fryser i hjel. Dette i ett av Europas mest velstående samfunn, som smykker seg med å fortelle andre hvordan man skal behandle sine innbyggere.

Jeg er flau, Persen. På dine vegne. Og så sint at det gjør vondt. Det er IKKE vanskelig å «se på strømmen», Mjøs Persen. Det holder med å se på prisene. For å forestille seg fakturaen. Ikke min, jeg var heldigvis forutseende nok til å binde prisen, men jeg tenker på alle dem som ikke i sin villeste fantasi kunne tro vi kom dit vi er i dag.

Strømprisen sies å ville tippe over 8 kroner per kilowatttime i dag, med avgifter. Fordi DERE eksporterer uhemmet og lar selskaper og Statkraft håve inn på VÅR vannkraft- som Europa har fått for seg skal redde dem fra «klimaspøkelset». Egen kraftproduksjon anses ikke god nok, så den raseres, må vite. Det er ikke lite som skal til for å tilfredsstille de klimagale.

Det er egentlig ikke så nøye om unge mennesker nå får kjenne på hva «grønn galskap» vil bety i praksis. Når unger må begynne å dusje på skift, er det en realistisk følge av «det grønne skiftet» få av disse har vært i stand til å forestille seg. Likedan når det ikke er rene klær tilgjengelig, fordi strømmen var for dyr til å sette på en vask. Unge som har vært vant til å kunne gjøre slike ting uten å tenke, mens de roper opp om hva man MÅ gjøre for å redde klimaet, har egentlig ikke vondt av det – i en periode.

MEN; det sitter mange mennesker der ute; med en økonomi som til vanlig ble trang under vintermånedene, på grunn av kulde og strømforbruk. Disse hadde kanskje 2-3.000,- i strømregning hver vintermåned. På en bakgrunn av en kwh-pris på rundt 1-1,50.

Når denne øker til 8 kroner, kanskje som antydet 10, er galskapen komplett. Risikoen for strømregninger på 10-15.000,- pr mnd. vil medføre at folk skrur temperaturen ned, kanskje helt av. Fra før av har de kanskje hørt på grønne fanatikere, og fulgt pålegg om å kvitte seg med oljefyr. Og MANGE har heller ikke mulighet for vedfyring.

Det som må gjøres nå, er kutt av avgifter OG få stanset eksport! FØR man begynner å finne mennesker som har frosset i hjel i sine egne hjem! En tragedie som DET vil direkte kunne tilskrives dem som sitter med kontrollen nå!

Som Marius A. Nilsen (FrP) så tydelig sier det;

Vi har fremmet flere forslag som ville hjulpet på situasjonen, blant annet å begrense krafteksporten pga. beredskapshensyn og allmenne hensyn, avgift på eksport av strøm for å begrense eksporten, fjerning av el-avgiften og momsen, kontantstøtte til alle husstander for å hjelpe på regning, stopp av ny nett-tariff, samt reduserte inntektsrammer for nettselskapene, slik at nettleien går ned. Alt er stemt ned av dere!

