Miljøpartiet De Grønne kjørte en aggressiv valgkamp, der de fremsto som kompromissløse. De gjorde det bra på meningsmålingene, men valget ble en stor skuffelse.

MDG kom under sperregrensen på fire prosent med et resultat på 3,94 prosent. Men ifølge meningsmålinger har ikke nedturen stoppet. Nå, hundre dager etter valget, er oppslutningen 3,3 prosent ifølge Poll of Polls.

– Det skyldes vel at de har havnet i en rolle der de har veldig lite synlighet. De er ikke med på forhandlinger med regjeringen og havner litt i skyggen av norsk politikk, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

– De gjorde jo et dårlig valg, og det tror jeg skyldes det som er et grunnleggende problem for MDG, at det er andre partier i norsk politikk som har stor troverdighet på klima og miljø. Partier som også har andre saker, og som de mobiliserer velgere på.

Bergh sier at MDG er et ensaksparti, som bare fokuserer på den saken. Etter valget har de ikke evnet å fornye seg.

– De har ikke klart å komme seg etter valget. MDG har ikke klart å snu bildet fra slik det var ved valget. Dermed vinner de heller ikke noen nye velgere, sier Bergh.

Han sier at de ikke engang har evnet å vise seg frem som en miljøopposisjon til regjeringen. De har gjort seg selv usynlige.

Men MDG har ikke mistet motet:

– Denne målingen var ikke så god som vi skulle ønske, men nå som julefreden snart senker seg gleder jeg meg til å starte nyåret med friskt mot og en historisk sterk stortingsgruppe, sier fungerende MDG-leder Kriss Rokkan Iversen til Nettavisen.

– Vi ser ingen tegn til at Støres regjering kommer til å sette i gang omstillingen bort fra olje, kutte utslippene vi vet må til for å halvere innen 2030, bevare naturen og sikre livsgrunnlaget for fremtiden. Derfor skal vi brette opp ermene i 2022, påpeker hun.

