34 år gamle Hanne Finstad fra Rendalen døde etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Nå står faren frem i et intervju og forteller om den vanskelige tiden og sinnet som har overtatt etter sorgen.

Hanne Finstad jobbet i helsevesenet og var en av de første som døde etter å ha tatt coronavaksinen tidligere i år. Ti dager etter vaksinering fikk hun hjerneblødning og ble hastet til sykehus.

Der døde småbarnsmoren av hjerneblødning og blodpropp som følge av vaksinen.

Faren til 34-åringen sier i et intervju med lokalavisen Østlendingen at han nå opplever et sinne.

– Jeg skulle gjerne ha sørget. Men sinnet over det som skjedde, har tatt den plassen, sier far Kåre Olav Finstad, som også legger til at julefeiringen kommer til å bli brutal.

Lokalavisen skriver at Hanne Finstad (34) akkurat var ferdig med mammapermisjonen med gromjenta Mari i januar 2021, og da begynte i sin nye lederjobb ved Tjønnmosenteret på Tynset. Hun ble tidlig vaksinert med AstraZeneca-aksinen sammen med moren Aud (62).

Moren sier at hun sjøl fikk litt vondt i hodet en av de første kveldene etterpå etter den første vaksinen. Hanne fikk imidlertid sterk hodepine ei ukes tid etter at sprøyta med AstraZeneca-vaksinen var satt.

I sjokk

Det gikk imidlertid fra vondt til verre da 34-åringen ble fraktet fra sykehuset i Tynset til St. Olavs hospital i Trondheim.

Innen Hanne kom fram til Trondheim, var det ikke et livstegn å se. To team tok imidlertid imot henne og forsøkte gjenoppliving. Men det var ikke noe de kunne gjøre. Hanne hadde fått flere blodpropper og hjerneblødninger, og livet sto ikke til å redde, skriver lokalavisen.

Det lille bygdesamfunnet var i sjokk etter dødsfallet.

– Hun var jo helt frisk. De første dagene etterpå var det ingen som skjønte noen ting. Men så kom de første meldingene fra Danmark 10. mars, om at de ville sette vaksineringen med AstraZeneca på vent, etter at flere vaksinerte hadde fått blodpropp. Da falt brikkene på plass, sier Kåre til Østlendingen.

Etter flere tilfeller der folk døde av blodpropp av AstraZeneca-vaksinen, ble den stoppet i Norge etter at over 130 000 nordmenn hadde fått innholdet sprøytet i kroppen.

I Norge ble det meldt om sju pasienter med dette sjeldne sykdomsbildet. Fire av dem døde. Hanne var den aller første av dem.

Ingen kontakt

Faren til Hanne er frustrert på norske myndigheter etter at han måtte begrave sin egen datter.

– Ingen fra det offisielle Norge har tatt kontakt med Aud eller meg for å beklage eller si at de er lei seg for det som skjedde med jenta vår. Det gjør meg veldig opprørt, sier han.

Det europeiske legemiddelrådet skulle senere konkludere med at det er en sannsynlig sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og de alvorlige tilfellene av blodpropp, et lavt antall blodplater og blødninger.

Lokalavisen skriver videre at Kåre ble rasende da han hørte fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket snakke om dødsfallene i forbindelse med AstraZeneca-vaksinen.

– Jeg skjønner sjølsagt at han hadde sin agenda. De var jo redde for at hele vaksinasjonsprogrammet skulle gå i vasken, og trengte å berolige folket. Men for meg hørtes det ut som om han bagatelliserte at Hanne var død, sa han ifølge Østlendingen.

Hanne Finstad etterlot seg en datter på 1,5 år.

