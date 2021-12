annonse

Det er Norges avdelingen av FN-organisasjonen UNICEF som har plukket ut vinneren av den såkalte «Barnas nyttårstale».

Timian Heeren Tuastad (12) fra Bergen er den som har fått den store æren av å holde Barnas nyttårstale til hele nasjonen, skriver Unicef i en pressemelding.

– Vi er på randen av en utryddelse. Hvis vi skal ha en eneste sjanse må vi alle hjelpe til! Vi barn er jordens framtid, og vi gjør vårt beste. Likevel fortsetter mange voksne og ødelegge vår planet, sier Timian blant annet i talen.

Timian holder talen selv og «den handler om de menneskeskapte klimaendringene og hvorfor alle – både voksne og barn – må ta ansvar for å redde kloden vi lever på.»

«Det var ikke tilfeldig at akkurat Timians tale ble valgt. Hvert år sender barn og unge over hele landet inn taler om noe de brenner for til UNICEF Norge. Deretter vurderes talene av en komité. I år falt valget på Timian, fordi han setter ord på et stort problem som opptar mange barn og unge,» skriver UNICEF.

Støre: – Vi lytter til det du sier

Både Statsminister Jonas Gahr Støre og Klima- og miljøminister Espen Barth Eide dukker opp i Barnas tale-programmet:

– Tusen takk for at du bruker ytringsfriheten din til å løfte temaer som er så viktig for hele samfunnet. Du skal vite at vi lytter til det du sier. Dine og alle norske barns tanker, meninger og engasjement er så viktig for Norge og vår felles fremtid, sier Statsministeren i sin hilsen til Timian.

UNICEF skriver at Timian fikk «en lang og god prat» med Norges Klima- og miljøminister, som viste seg å dele Timians bekymringer for fremtiden:

– Klimakrisen er her nå. Alle, uansett alder, opplever den. Skogbranner, flom og jordskred rammer oss alle, men unge mennesker har jo det meste av livet sitt foran seg. Enten skal de leve i en verden som er veldig vanskelig fordi vi ikke tok tak i klimakrisen – eller i en verden som er mye bedre, fordi vi gjorde det. Derfor er jeg så opptatt av å tenke på de unges perspektiv. Og det er grunn til bekymring. Vi må ta dette på stort alvor, sier Barth Eide i TV-programmet.

