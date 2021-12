annonse

Mange afghanere som ble evakuert etter Talibans maktovertakelse i august er nå bosatt rundt omkring i landet.

En afghansk kvinnen (45) forteller til Aftenposten at det var voldsomt å komme til et fremmed sted, uten noen kjente, uten å kunne språket, uten noen å snakke med. Dessuten er det kaldt og mørkt.

Hun ble sendt til Vestnes, som Aftenposten beskriver som et «lite tettsted ytterst mot havet i Møre og Romsdal.»

– Da jeg våknet om morgenen, fikk jeg sjokk. Jeg følte at jeg var inne i en flaske, og at jeg ikke fikk puste. Det var første gang i livet at jeg kjente noe sånt. Jeg sa ingenting til mannen min og barna om det. Men jeg tenkte: Hvordan kan jeg klare å bo her, så langt fra folk?

Hun er fortvilet.

– Hvordan kunne jeg greie å starte opp livet her? Jeg ville jo jobbe sammen med andre afghanske kvinner, sier hun, og forteller at hun gang på gang tryglet myndighetene om å få et hus i Oslo i stedet. Men svaret var nei, dette var avgjort.

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), Libe Rieber-Mohn sier at bosetting er basert på et sett kriterier laget av Kunnskapsdepartementet og at flyktningene skal bo over hele landet.

– Hvis det er ønsker begrunnet i konkrete behov, som for eksempel behov for nærhet til sykehus, gjør vi det vi kan for å ta hensyn til det, sier hun. Men legger til at IMDi har prøvd å bosette afghanerne i nærheten av hverandre.

676 av de 860 evakuerte afghanerne har fått status som kvoteflyktninger, og de har blitt bosatt i kommuner.

– Disse er spredd over hele landet – fra Alta og Sørreisa til Sola og Oslo sier Rieber-Mohn til NTB, og håper det går bra:

– Jeg både håper og tror at kommunene vil ta imot dem på en god måte.

Ifølge Rieber-Mohn klarer afghanere seg erfaringsmessig over snittet når de skal integreres i Norge.

Men det er ensomt å være bosatte i norske kommuner, kvinnen forteller at tilværelsen ble lysere da det dukket opp afghanere på norskkurset.

– Det hjelper mye. Vi kan snakke og spise middag sammen, sier hun til Aftenposten.

