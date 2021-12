annonse

Ghislaine Maxwell kjent skyldig i fem av seks tiltalepunkter, skriver NTB.

Maxwell skal ha rekruttert jentene, som deretter ble misbrukt av milliardæren Jeffrey Epstein og hans venner.

Kjennelsen kom etter en månedslang rettssak. Maxwell får trolig lang fengselsstraff, muligens livstid.

De seks tiltalepunktene mot henne gjelder kriminelle handlinger som skal ha blitt begått mellom 1994 og 2004, og som er knyttet til en rekke ikke navngitte kvinner. To av dem sier at de bare var 14 og 15 år da de ble utsatt for seksuelle overgrep.

Fire av kvinnene som sier at de ble utsatt for overgrep, vitnet i rettssaken. De fortalte at Maxwell brukte sjarm og gaver for å få deres tillit.

Epstein ble funnet død i 2019 i cellen sin i et fengsel på Manhattan. Han satt i varetekt før rettssaken mot ham skulle begynne.

Etter dødsfallet verserte det en rekke konspirasjonsteorier og rykter om milliardærens dødsfall. Påtalemyndigheten uttalte imidlertid at videoovervåking fra fengselet bekreftet at 66-åringen var alene da han døde.

At Epstein klarte å begå selvmord i i et av USAs sikreste fengsler, har vært en ripe i lakken for fengselet og USAs fengselsvesen.

