I hundre år har Statnett betalt. Men nå har de gått rettens vei og vunnet frem at grunneier skal betale.

– Du som grunneier har jo egentlig ikke mulighet til å nekte en kraftlinje over eiendommen. Siden det er infrastruktur for befolkninga, sier ordfører Vefsn, Berit Hundåla fra Senterpartiet til NRK. Hun mener det er helt hull i hodet:

– Så skal du bli påført en skatt i tillegg! Det virker helt hull i hodet. Jeg tror ikke man har tenkt på konsekvensene, sier hun til NRK.

Asbjørn Birkeland, er ordfører i Sauda og har regnet på skatten. Han mener det blir 4200 kroner per kilometr. Men i tillegg kommer kostnadene ved byråkratiet som kan beløpe seg til langt over 100 millioner for kommunene. «Håpløst», «byråkratisk» og «veldig dyrt» er blant uttrykkene han bruker overfor Nationen.

Ordfører i Saltdal, Rune Berg, er heller ikke nådig. Han er også fra Senterpartiet og har kraftlinjer gående over sin eiendom.

– Ja, dette er helt hull i hodet, sier han, og begrunner det slik:

– Jeg synes ikke det er okay at vi som frivillig har gitt grunn til kraftlinjer ender opp med å bli skattet for det. Det er nesten utenkelig at det går an. Helt uforståelig. Dette berører svært, svært mange i min kommune.

Advokat Stein Erik Stinessen i «Landssammenslutningen for vasskraftkommuner». Hevder at dette er en sak som vil ha betydning for hele Kommune-Norge. Stinessen er også litt betenkt over at «Statnett i det hele tatt har funnet grunn til å løpe til retten med dette spørsmålet»:

– Denne utgiften har Statnett frem til i dag bare tatt med i nettleien. For Statnett er dette et nullsumspill.

Han tror det vil skade Det grønne skiftet. En grunneier kan ikke nekte en kraftlinje over eiendommen. Hvis så, vil traseen likevel bli ekspropriert.

– Kraftledningen er nervetråden i det grønne skiftet. Vi må få kraften fram. Men nå kan man bare tenke seg til hvilke protester dette vil føre til fra grunneiere over hele landet, sier advokaten.

