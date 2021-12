annonse

annonse

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en kronisk og lammende psykisk tilstand som kan utløses som en reaksjon på katastrofale livshendelser.

– Innvandrere viser seg å ha markant høyere risiko for å utvikle symptomer på den alvorlige psykiske tilstanden posttraumatisk stress lidelse (PTSD) – etter å ha blitt syke med covid-19, skriver kommentator i VG, Shazia Majid, og sier at det var høy smitte blant innvandrere:

– Ettersom pandemien skrider frem blir det klarere og klarere at personer med innvandrerbakgrunn er blitt hardest rammet av coronaviruset. De har hatt høyest andel smittede, sykehusinnlagte og døde med covid-19. Og nå viser det seg altså at dette også kan ha gjort noen av dem psykisk syke i større grad enn andre grupper som har hatt samme sykdomsforløp.

annonse

Les også: Realisme eller fantasi i pandemihåndteringen?



Hun henviser til en ny norsk studie ledet av forskere ved Akershus Universitets sykehus (Ahus). De undersøkte sykdommer, sivilstatus, alvorsgraden ved covid, utdannelsesnivå, kjønn og hvorvidt de covidsyke var født i utlandet eller ikke. De kom frem til at det å være innvandrer og bli alvorlig covid-syk viste seg å ha en signifikant sammenheng med utvikling av PTSD-symptomer.

Det kan være flere årsaker, mange av pasientene er nye i Norge, språkvansker og liten tillit til norsk helsevesen samt følelsen av å være i isolasjon.

annonse

Les også: Covid og de store talls forbannelse

Majid vil ha mer forskning, men hun sier at det fortsatt ikke er lov å registrere etter landbakgrunn i helseregistre. For alle skal behandles likt. Men kommentatoren i VG mener derimot at det kan være direkte skadelig under en pandemi som har rammet så skjevt. Hun sier at det skulle vært gjort et pandemi-unntak. Ellers går vi glipp av livsviktig kunnskap.

– FHI vet mer om coronasyke generelt enn de behandlende legene. For de kan koble landbakgrunn med andre registre, uten å spørre noen. Forskere på sin side må spørre om lov i forbindelse med konkrete forskningsprosjekter. En slik godkjennelse kan ta tre år, skriver Shazia Majid, og legger til:

– «Det er for sent», blir jeg fortalt. Og jeg er enig.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474