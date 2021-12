annonse

Den tidligere NATO-ambassadøren og topp-diplomaten refser NATOs generalsekretær. Han mener situasjonen mellom NATO og Russland er farlig og at det nå er tid for å roe ned situasjonen.

Forholdet mellom NATO og Russland har nådd et nytt lavmål og mange frykter at trefninger mellom Ukraina og Russland skal eskalere og føre NATO inn i en skarp konflikt med russerne.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har flere ganger advart mot situasjonen og har blant annet sagt at tiden for at stormaktene har egne interessesfærer er over.

Dette mener pensjonert diplomat Kai Eide er feil, som også mener at Stoltenberg bruker en retorikk som ikke er heldig, men Eide ifølge ifølge TV 2.

– Når Stoltenberg sier at det ikke lengre er interessesfærer, så er dette feil. Det er klart det gjør. Og alle stormakter opererer til enhver tid med interessesfære-politikk. Det gjør USA, det gjør Kina, det gjør Russland. La oss ta det innover oss og ikke late som vi befinner oss i en verden der dette ikke er tilfelle, sier Eide til TV 2.

Farlig situasjon

Eide mener at situasjonen er farlig og må håndteres varsomt, samt at språkbruken har vært unødvendig hard fra begge sider. Han sier at retorikken må tones ned grunnet en historisk frykt i Moskva om å bli omringet av Nato.