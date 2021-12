annonse

Det blir ikke noe av kampen som skulle gått mellom verdenseneren og Norges tennisess Casper Ruud første nyttårsdag.

Arrangøren av ATP Cup i Sydney opplyser at Novak Djokovic har trukket seg fra turneringen og dermed øker også sannsynligheten for at tennisstjernen uteblir i Australian Open. Verdenseneren skulle ha møtt vårt tennisess Casper Ruud, som er ranket som nummer åtte i verden, 1. nyttårsdag, men nå møtes i stedet Ruud og Dusan Lajovic.

Det har lenge vært uvisst om Djokovic skulle stille i ATP Cup og deretter Grand Slam-turneringen Australian Open og med dagens frafall senker oddsen ytterligere for at verdenseneren blir å se i Australian Open, som starter i Melbourne 17. januar.

Anklager arrangøren for utpressing

34-åringen har hittil nektet å røpe om han er vaksinert mot koronaviruset eller ikke, men han har tidligere uttrykt motstand mot å få beskyttelsen som det er satt krav til at skal være satt for alle som skal spille i Australia.

I november sa Djokovics far Srdjan at sønnen neppe stiller i Australian Open. Samtidig anklaget han arrangøren for utpressing i sitt forsøk på å tvinge sønnen til å ta koronavaksinen.

Norge skal også møte Spania og Chile i ATP Cup-gruppespillet. Casper Ruud og Viktor Durasovic fronter det norske laget. Puljevinnerne går til semifinalene, mens finalen spilles 9. januar. Djokovic har vunnet 20 Grand Slam-titler, en rekord han deler med Roger Federer og Rafael Nadal.

