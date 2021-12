annonse

Kasper Schmeichel sto for flere praktredninger, mens innbytter Ademola Lookman scoret et mål som oste vilje og klasse da Leicester slo Liverpool 1-0.

Med seieren klatret Leicester til øvre tabellhalvdel, mens Liverpool tapte terreng i gullkampen. Manchester City har nå seks poengs luke til Liverpool og Chelsea når alle tre har spilt 19 kamper. Leicester reiste seg to dager etter 3-6-tapet for serielederen.

– Det var en veldig viktig seier så kort etter forrige kamp. Det var trøtte bein og trøtte hoder, men alle fortjener skryt for det de gjorde i dag. Vi er et lag som aldri gir opp, sa Schmeichel i et intervju vist på TV 2.

Mohamed Salah misset en sjelden trippelsjanse etter at han ble felt av Wilfred Ndidi et kvarter ut i en første omgang Liverpool dominerte.

Først kastet Schmeichel seg til høyre og blokkerte egypterens straffespark, men returen seilte rett ut i feltet, og Salah kunne nikket den i tomt mål. I stedet sendte han den i en bue så den traff tverrliggeren. Han fikk også den returen, men beinet den utenfor.

– Jeg hadde en følelse av hvor han skulle skyte, og jeg satset på den. På returen kunne jeg bare be en bønn, sa Schmeichel.

Liverpool hadde satt inn 21 straffespark på rad i Premier League, ni av dem ved Salah, men Jürgen Klopp må ha begynt å ane at det ikke var dagen for hans lag.

– Leicester fortjente seieren, definitivt. Vi var ikke gode nok. Det var for mange prestasjoner under pari, sa Klopp til Amazon Prime etter kampen.

Refleksredning

Schmeichel fortsatte å imponere. Han var borte ved stolpen og avverget da Jordan Henderson prøvde å flikke et innlegg fra Alexander Oxlade-Chamberlain, og han tok fram en fenomenal refleksredning da Salah etter en drøy halvtime fyrte løs fra hjørnet av 16-meteren.

Dansken reddet ingen straffer da Liverpool forrige uke slo Leicester ut av ligacupen etter å ha hentet opp to mål på tampen i en 3-3-kamp. Tirsdag revansjerte han seg grundig.

– Det er vanskelig å sette ord på det vi gjorde i dag. Det var en heroisk prestasjon bare 48 timer etter at vi møtte Manchester City. Et forbløffende resultat mot et av verdens beste lag, sa Leicester-manager Brendan Rodgers til BBC.

I det 56. minutt byttet Rodgers inn Youri Tielemans og Ademola Lookman, og sistnevnte trengte bare et par minutter på banen før han sendte hjemmelaget foran.

Klassescoring

Han startet selv angrepet da han fikk ballen ved midtstreken, trakk på seg to mann og spilte fram Kiernan Dewsbury-Hall på venstresiden. Så startet han et helhjertet løp. Han fikk ballen igjen rett utenfor Liverpools felt, lurte vekk Joel Matip og scoret med et skudd i nærmeste hjørne.

Bare noen minutter tidligere hadde Liverpool en kjempesjanse til å ta ledelsen da Sadio Mané ble spilt gjennom av Diogo Jota, men skuddet gikk over mål.

Liverpool presset voldsomt i sluttminuttene, men Leicester tettet igjen og ble første lag denne sesongen som har nektet Liverpool scoring i Premier League. Virgil van Dijk hadde den beste sjansen til utligning, men Schmeichel stoppet hans harde skudd med en beinparade.

På overtid gikk keeper Alisson opp på et hjørnespark. Det ble farlig ved lengste stolpe, men Roberto Firmino og Matip gikk i veien for hverandre, og tiden rant ut for Liverpool.

Fotball England Premier League menn tirsdag, fakta

Fotball England Premier League menn tirsdag, 20. runde:

Crystal Palace – Norwich 3-0 (3-0)

24.433 tilskuere

Mål: 1-0 Odsonne Edouard (str. 7), 2-0 Jean-Philippe Mateta (37), 3-0 Jeff Schlupp (41).

Dommer: Paul Tierney.

Gult kort: Odsonne Edouard, Crystal Palace, Ben Gibson, Sam Byram, Norwich.

Lagene:

Crystal Palace (4-3-3): Vicente Guaita – Joel Ward, Joachim Andersen (James Tomkins fra 82.), Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Jeff Schlupp, Will Hughes (Luka Milivojevic fra 72.), Cheikhou Kouyaté – Jordan Ayew, Jean-Philippe Mateta (Christian Benteke fra 80.), Odsonne Edouard.

Norwich (4-2-3-1): Angus Gunn – Sam Byram, Jacob Sørensen, Ben Gibson, Dimitris Giannoulis (Brandon Williams fra 45.) – Billy Gilmour, Kenny McLean – Przemyslaw Placheta (Josh Sargent fra 80.), Pierre Lees-Melou, Christos Tzolis (Jonathan Rowe fra 67.) – Adam Idah.

Leicester – Liverpool 1-0 (0-0)

Mål: 1-0 Ademola Lookman (59).

Gult kort: Joël Matip, Liverpool.

Lagene:

Leicester (4-1-2-1-2): Kasper Schmeichel – Timothy Castagne, Wilfred Ndidi, Daniel Amartey, Luke Thomas – Boubakary Soumaré – Hamza Choudhury (Ademola Lookman fra 56.), Kiernan Dewsbury-Hall – James Maddison (Marc Albrighton fra 68.) – Jamie Vardy, Kelechi Iheanacho (Youri Tielemans fra 56.).

Liverpool (4-3-3): Alisson – Trent Alexander-Arnold, Joël Matip, Virgil van Dijk, Kostas Tsimikas – Alex Oxlade-Chamberlain (Naby Keïta fra 56.), Fabinho (James Milner fra 64.), Jordan Henderson (Roberto Firmino fra 70.) – Mohamed Salah, Diogo Jota, Sadio Mané.

Southampton – Tottenham 1-1 (1-1)

Mål: 1-0 James Ward-Prowse (24), 1-1 Harry Kane (40).

Dommer: Anthony Taylor.

Gult kort: Kyle Walker-Peters, Mohammed Salisu, Adam Armstrong, Southampton, Sergio Reguilón, Harry Winks, Tottenham.

Rødt kort: Mohammed Salisu (38), Southampton.

Lagene:

Southampton (3-4-3): Fraser Forster – Yan Valery, Jan Bednarek, Mohammed Salisu – Kyle Walker-Peters, James Ward-Prowse, Ibrahima Diallo, Romain Perraud – Stuart Armstrong, Shane Long (Armando Broja fra 70.), Adam Armstrong (Nathan Redmond fra 82.).

Tottenham (3-4-2-1): Hugo Lloris – Davinson Sánchez, Eric Dier, Ben Davies – Emerson Royal (Bryan Gil fra 76.), Harry Winks, Pierre-Emile Højbjerg, Sergio Reguilón (Matt Doherty fra 45.) – Dele Alli (Lucas Moura fra 61.), Son Heung-min – Harry Kane.

Watford – West Ham 1-4 (1-2)

20.073 tilskuere.

Mål: 1-0 Emmanuel Dennis (3), 1-1 Tomás Soucek (26), 1-2 Saïd Benrahma (28), 1-3 Mark Noble (str. 57), 1-4 Nikola Vlasic (90).

Dommer: Darren England.

Gult kort: Craig Dawson, West Ham.

Lagene:

Watford (4-1-4-1): Daniel Bachmann – Kiko (Imran Louza fra 39.), Francisco Sierralta, Craig Cathcart, Adam Masina – Moussa Sissoko – Cucho Hernández (João Pedro fra 45.), Juraj Kucka, Ozan Tufan (Ken Sema fra 61.), Joshua King – Emmanuel Dennis.

West Ham (4-2-3-1): Lukasz Fabianski – Vladimír Coufal, Craig Dawson, Issa Diop, Ben Johnson (Arthur Masuaku fra 81.) – Tomás Soucek, Mark Noble – Jarrod Bowen, Manuel Lanzini (Alex Král fra 88.), Saïd Benrahma (Nikola Vlasic fra 84.) – Michail Antonio.

Fotball England Premier League menn tirsdag, tabell

Fotball England Premier League menn tirsdag:

Crystal Palace – Norwich 3 – 0 Southampton – Tottenham 1 – 1 Watford – West Ham 1 – 4 Leicester – Liverpool 1 – 0

Manchester C. 19 15 2 2 50 – 12 47 Liverpool 19 12 5 2 50 – 16 41 Chelsea 19 12 5 2 42 – 13 41 Arsenal 19 11 2 6 32 – 23 35 West Ham 19 9 4 6 34 – 25 31 Tottenham 17 9 3 5 22 – 20 30 Manchester U. 17 8 4 5 27 – 25 28 Wolverhampton 18 7 4 7 13 – 14 25 Leicester 18 7 4 7 31 – 33 25 Crystal Palace 19 5 8 6 27 – 27 23 Brighton 17 5 8 4 16 – 17 23 Aston Villa 18 7 1 10 24 – 28 22 Southampton 19 4 9 6 20 – 29 21 Brentford 17 5 5 7 21 – 24 20 Everton 17 5 4 8 21 – 29 19 Leeds 18 3 7 8 18 – 36 16 Watford 17 4 1 12 22 – 35 13 Burnley 15 1 8 6 14 – 21 11 Newcastle 19 1 8 10 19 – 42 11 Norwich 19 2 4 13 8 – 42 10