Landet er i en dyp økonomisk krise.

Libanon har i årevis vært vertskap for flyktninger, hovedsakelig fra Syria. Nå har landet også blitt til et sted landets egne innbyggerne forsøker å komme seg bort fra. Flere hundre mennesker har prøv å ta seg til Europa med båt i 2021, skriver NTB.

Politisk ustabilitet, koronaviruspandemien og den massive eksplosjonen i Beiruts havn i august i fjor har bidratt til folks migrasjonsønsker.

NTB skriver om Ziad Hilweh (23): Da det libanesiske pundet mistet mer enn 90 prosent av verdien sin i løpet av to år, gikk lønnen han fikk for å jobbe i et privat sikkerhetsselskap, fra å være på rundt 5800 kroner i måneden, til 450 kroner i måneden. Til slutt hadde ikke 23 år gamle Hilweh råd til å kjøpe melk og bleier til barna sine.

Ziad Hilweh selv ble mer og mer fortvilet. Han ba slektninger om hjelp. Så fikk han kontakt med smuglere. Prisen for å komme til Europa med båt var på 36.000 kroner per voksen, og halvparten av det per barn. Hilweh solgte leiligheten og bilen, og fikk lånt penger av noen slektninger. Han hadde fortsatt ikke nok, men smugleren ga ham rabatt.

Båten dro ut 19. november, men trebåten ble oppdaget av kystvakten og fikk motorstopp. Dermed bar det tilbake til Tripoli. Det var kaotisk om bord. Hilwehs tre år gamle sønn klarte nesten ikke å puste da svart røyk veltet ut av motoren.

– Han var både i live og død. Jeg husker panikken i kroppen før Karim begynte å puste igjen, sier Hilweh.

– Selvmordsferd

Tripoli er Libanons fattigste by. Ordfører Riad Yamak forteller at flere har druknet utenfor kysten der i forsøk på å reise til Europa.

– Å ta med familien til sjøs slik er det samme som selvmord, sier Yamak.

Hilweh og kona hans er uenige. De står uten leilighet, bil og jobb. De vil fortsette å prøve helt til de kommer seg til Europa, selv om det betyr igjen å risikere livet for dem og barna, skriver NTB.

– Jeg takler enhver fare, så lenge jeg kommer meg vekk herfra. Det er ingenting her, sier Hilweh.

