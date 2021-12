annonse

Strømprisene har steget dramatisk de siste månedene. Særlig den siste tiden har prisene ligget svært høyt.

Snittprisen i markedet (spotpris) for desember 2020 lå på 26,81 øre. I desember 2021 er den 177,9 øre. Det betyr at prisøkningen fra desember til desember var på hele 563 prosent, skriver Nettavisen.

Også med fradraget på 55 prosent av spotprisen over 70 øre, vil strømregningen for desember bli historisk høy. Prisen inkludert strømstøtte blir 340 prosent høyere i desember 2021 den var for et år siden.

– Det er alvorlig. Det er som om vi skulle betalt 90-100 kroner for et brød eller 60-70 kroner for en liter melk, sier Frank Salvesen, som er administrator for Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm», som nå har over 500.000 medlemmer.

Strøm-estimat

Nettavisen har laget et overslag over hvordan du kan forvente at din strømregning vil se ut for desember.

Har du et forbruk på 1000 kWh må du, med faste avgifter inkludert, ut med 2.123 kroner. Uten strømstøtte ville denne regningen ligget på 2.864 kroner.

Har du et forbruk på 2000 kWh må du ut med 4.091 kroner. Uten strømstøtte ville da regningen ha ligget på 5.571 kroner.

– Det er mange som har fryktelig stramme budsjetter i utgangspunktet – de kan kanskje sette av 500 kroner i måneden til uforutsette utgifter. Så når strømregningen går fra 1000-1500 og plutselig stiger til 3000 kroner, går ikke økonomien opp, sier Salvesen.

