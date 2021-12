22 av de 67 fullvaksinerte (det vil si de som har fått to doser eller mer) som var innlagt hadde også fått en tredje dose, ifølge ukesrapporten fra Folkehelseinstituttet.

Andel nye pasienter pr. uke som var fullvaksinert, var høyere enn antallet uvaksinerte i perioden uke 41 til uke 48. Men i uke 49–51 utgjorde uvaksinerte, en større andel enn fullvaksinerte blant nye pasienter innlagt på sykehus, ifølge rapporten.

Andelen uvaksinerte blant de innlagte øker

FHI bemerker i sin siste ukesrapport at selv om vaksinerte har betydelig lavere sannsynlighet, både for å bli smittet og å bli innlagt enn uvaksinerte, vil det være mange innlagte som er vaksinert, siden en stor andel av befolkningen er vaksinert. Likevel er det nå også klart flere uvaksinerte enn vaksinerte totalt sett som er innlagte.

– Alvorlig covid-19 rammer nå særlig uvaksinerte personer og fullvaksinerte personer med underliggende sykdom, påpeker FHI.

Fullvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen har høyere medianalder, og en større andel av dem har risikofaktorer som gir moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av covid-19, sammenlignet med de uvaksinerte.

Totalt er det foreløpig rapportert om 1.057 fullvaksinerte, 119 delvaksinerte (én dose) og 3.387 uvaksinerte som er blitt innlagt i sykehus med covid-19 som hovedårsak til innleggelsen siden begynnelsen av koronavaksinasjonsprogrammet.

Det er foreløpig meldt 22 593 tilfeller av covid-19 i uke 51. Det har vært en nedgang i meldte tilfeller siste to uker etter toppen i uke 49, og sist uke var det en 27 % nedgang i meldte tilfeller fra uke 50 (31 074). Det en nedgang i meldte tilfeller i alle aldersgrupper og alle fylker i uke 51. Aldersgruppen 6-12 år hadde fortsatt flest meldte tilfeller ift befolkningstallet sist uke (857 per 100 000) og Oslo har flest meldte tilfeller per 100 000 for uke 50 og 51 samlet (1 680), etterfulgt av Viken (1 321).