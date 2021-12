annonse

I fem drapssaker med til sammen ni ofre er gjerningsmennene vurdert som mulig utilregnelige og i alt ble 27 personer drept i Norge i løpet av året, skriver NTB.

I april ble den kjente forsvarsadvokaten Tor Kjærvik skutt og drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Drapet ble begått av Kjærviks egen sønn som etter pågripelse ble vurdert som psykotisk og overført til psykiatrisk sykehus.

7. oktober ble 20 år gamle Hamse Hashi Adan skutt ved Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo. Dagen etter døde han av skadene. En 40 år gammel mann ble siktet for medvirkning til drap og to terrordømte brødre fra Bærum er også siktet i saken.

13. oktober, gikk 38 år gamle Espen Andersen Bråthen gikk ut i sentrumsgatene i Kongsberg. Med pil og bue skjøt han mot folk og bygninger før han kastet våpenet fra seg og deretter tok seg inn til intetanende mennesker i flere hus i Hyttegata med et stikkvåpen.

Fire kvinner og en mann, ble Bråthens ofre før han ble pågrepet. Etter et døgn i en fengselscelle ble Bråthen overført til psykiatrisk sykehus.

Drapene i Kongsberg skjedde under én måned etter at en 39 år gammel Nav-klient uten grunn hadde angrepet to kvinner under et brukermøte på Nav Årstad i Bergen. Med kniv gikk han løs på 57 år gamle Marianne Amundsen og hennes 29 år gamle kollega.

13. desember bestemte Hordaland tingrett at 39-åringen skulle underlegges tvungen psykiatrisk observasjon.

Amundsen døde kort tid etter på sykehus av skadene hun ble påført.

Svelvik 6. desember ble en familie på fire ble meldt savnet etter en omfattende boligbrann. Det ble først regnet som en tragisk brann, men saken endret status etter at politiet startet etterforskning av brannårsaken. De avdøde var en 43 år gammel mann, hans 42 år gamle samboer og barna deres, en tolv år gammel jente og en ti år gammel gutt. Noen dager etter brannen ble den avdøde familiefaren siktet for drap.

