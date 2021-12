annonse

Husholdningenes strømregning for desember mer enn dobles sammenlignet med snittet for de siste fem årene, ifølge E24s beregning.

Dette til tross for statlig strømpakke.

E24 tar utgangspunkt i at snittprisen for strøm i desember lander på 177 øre på Nord Pool.

Avtalen SV har oppnådd med regjeringspartiene går ut på at staten dekker 55 prosent av en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kilowattime (kWh).

Aftenposten rapporter at det betyr at staten dekker 58,9 øre per kWh. Nettleien kommer på toppen av dette, så statens andel ender dermed på rundt 27 prosent.

