annonse

annonse

Hvilket ansvar har Norge for utslipp fra norsk olje som forbrukes i utlandet?

– Det er bare innenfor eget land at man har mulighet til å innføre effektive klimatiltak. Et globalt system for prising av klimagassutslipp er dessverre fortsatt i det blå, skriver Dagsavisen i en leder, og kommer med et eksempel:

– Det er dyrt å fylle fossilt drivstoff her til lands. Norge har nemlig den høyeste CO2-avgiften i verden, og enda høyere bør den bli.

annonse

I Klassekampens siste meningsmåling oppgav 52 prosent av de spurte at Norge også har klimaansvar for norsk olje som brennes i utlandet. 42 prosent svarte nei.

Les også: Hvorfor må de klimatroende alltid være gledesdrepere?



– Motstandere av fortsatt oljeleting trykker målingen til sitt bryst. Det samme gjør de som er tilhengere av dagens oljepolitikk. «Dette er et tydelig signal om at folk er uenige i linjen til både forrige og nåværende regjering i oljespørsmålet», sier MDGs Rasmus Hansson. Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet mener at tallene «først og fremst viser nordmenns internasjonale klimaengasjement», skriver Dagsavisen, og nevner Paris-avtalen:

annonse

– Prinsippet i Paris-avtalen er at hvert land har ansvar for klimagassutslippene som skjer innenfor landets egne grenser.

Les også: Hvorfor vil ikke markedet investere i det grønne skiftet?



Dagsavisen skriver at klimagassutslippene ikke kjenner landegrenser, og at det er nødvendig å ta et globalt ansvar. De mener at Norge gjør det. Norge bidrar relativt sett mest til global klimafinansiering, regnskogsbevaring og teknologiutvikling.

– Så kan det selvsagt diskuteres om dette er godt nok, av et rikt land som har tjent gode penger på fossil energi, mener avisen, og frykter klimatrusselen:

– Norge må strekke seg enda lenger, både nasjonalt og internasjonalt, for å møte klimatrusselen. Vi tolker den ferske meningsmålingen først og fremst som en bred støtte til at det haster med kraftige tiltak for å hindre at kloden blir for varm.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474