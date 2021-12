annonse

Småbyen Buckley i Wales ble forrige uke plaget av et aggressivt ekorn. Ekornet, som har angrepet og skadet hele 18 personer, er nå fanget og avlivet, melder BBC News.

Dyret, som er et gråekorn, og således ikke en naturlig del av britisk fauna, fikk kallenavnet Stripe, oppkalt etter den ondskapsfulle karakteren i 80-tallsklassikeren Gremlins.

65 år gamle, Corinne Reynolds, 65, har matet ekornet siden mars og opplyser at dette var en hyppig og vennlig besøkende i hagen hennes. Stripe kom først for å stjele fuglemat, og fru Reynolds sier:

– Alle de månedene han har hatt det bra, ville han til og med komme og plukke nøtter fra hånden min.

Men forrige uke ble hun bitt da hun matet ham, og hun så også andre skrive på byens Facebook-side om bitt og angrep.

– Etter alle bildene av skadene på folk, tenkte jeg «Herregud, hva har skjedd med ham?»

Reynolds visste at noe måtte gjøres og tenkte at hun ville kunne fange Stripe fordi hun kjente ham, og sier: – Jeg la bare fellen i nærheten av området jeg vanligvis mater ham i 20 minutter, og han var fanget.

Reynolds beskriver seg selv som dyreelsker, og tar ofte vare på skadde fugler inntil de kan slippes fri: – Hagen min er som et fuglereservat. Men jeg vet at jeg gjorde det rette. Jeg har et to år gammelt barnebarn, hvis han hadde blitt bitt i fingeren, kunne han ha mistet den.

En kvinne i samme område sier at hun måtte ta stivkrampesprøyte etter å ha blitt angrepet av ekornet mens hun tok inn søppelspannene sine. Etter at Stripe ble fanget, ble han tatt hånd om av RSPCA (den britiske dyrebeskyttelsen), og etter å ha blitt undersøkt ble han avlivet av veterinær.

Reynolds kalte ekornet Little Buddy under hans besøk i hagen hennes, men etter angrepene endret hun det til Stripe. Hun sier: – Jeg føler meg trist over at ekornet har mistet livet, men det var ikke noe annet jeg kunne gjøre. Skadene han forårsaket var utrolig.

