Russlands militære gjennomgår et omfattende moderningseringsprogram – på tvers av grenene i de væpnede styrkene.

Ifølge The National Interest vil flere av de neste generasjons flyene til Russlands luftvåpen (RuAF) være bevæpnet med hypersoniske våpen i årene som kommer.

– Vår oppgave er å ta i bruk ny generasjons våpen, fly og spesialutstyr, inkludert de som er bevæpnet med hypersoniske våpen og å delta i en øvelse for den strategiske kommandostaben, sa nestkommanderende for de russiske luft- og romfartsstyrkene, oberst-general Andrey Yudin, tirsdag.

Yudin spesifiserte ikke hvilke fly som vil bli bevæpnet med de aktuelle hypersoniske våpnene.

Det luftavfyrte ballistiske missilet Kh-47M2 Kinzhal ble avduket av den russiske presidenten Vladimir Putin i 2018. Kinzhal-missilet skal ha en maksimal rekkevidde på opptil 3000 kilometer og en topphastighet på Mach 12, eller omtrent 14 800 kilometer per time. Kinzhal vil være kompatibel med den nye Tu-22M3M, den siste varianten av Sovjet-æra bombeflyet Tu-22M, og en spesialmodifisert «MiG-31K»-versjon av avskjæringsjagerflyet MiG-31 «Mikoyan».

Russiske medier har tidligere rapportert at Kreml vurderer forslag om å tilpasse femte generasjons jagerflyet Su-57 «Felon» til å kunne utstyres med Kinzhal-missilet eller et mindre «Kinzhal-lignende»-derivat, men den nåværende tilstanden til disse påståtte overveielsene er fortsatt uklar.

Nye fly

Russlands forsvarsindustri utvikler også minst to neste generasjons militærfly: Stealthbombeflyet PAK DA og stealthjageren PAK DP. Mens tidligere russiske flymoderniseringsprogrammer har vært basert på å kopiere flyskrog fra sovjettiden, er både PAK DA og PAK DP basert på ny post-sovjetisk design.

Flyene vil angivelig føre til enorme forbedringer i stealth-ytelsen til store deler av Russlands nåværende flåte av militærfly. De forventes derimot ikke å gå inn i tjeneste før på slutten av 2020-tallet eller begynnelsen av 2030-tallet.

Andre oppgraderinger

Nylig berømmet Russlands president Vladimir Putin og forsvarsminister Sergei Shoigu landets militære moderniseringsprogrammer under et møte i regi av forsvarsdepartementet. Putin deltok via videolenke for å observere kommisjonsseremoniene til den atomdrevne ballistiske missilubåten (SSBN) Knyaz Oleg og kryssermissilubåten Novosibirsk, som tilhører henholdsvis de nye Borei-A- og Yasen-M-klassene.

Under møtet opplyste Shoigu at Russlands marine- og bakkestyrker har en moderniseringsrate på 71,2 prosent.

– Som et resultat av aktiv styring av kontantstrømmer vil mer enn 258 milliarder rubler være øremerket til høynøyaktighetsvåpen. Innen 2026 vil antallet langdistanse leveringsfartøyer for smartvåpen vokse med 30 prosent, og antallet av forskjellige typer kryssermissiler dobles, sa han.

Forsvarsdepartementet kunngjorde også at de russiske luft- og romfartsstyrkene har mottatt «totalt 250 enheter nytt utstyr», men har ikke gitt noe estimat på andelen av moderne fly som for øyeblikket tjenestegjør i RuAF.

