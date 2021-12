annonse

annonse

Vedkommende (heretter benevnt som domfelte) er utdannet trafikklærer, selvstendig næringsdrivende og har en gjeld på 8-9 millioner kroner. Han er av indisk opprinnelse.

Beslag av førerkort

Medio juli 2020 ble domfelte i Oslo tingrett dømt for å ha kjørt personbil med en hastighet på 137 km/t. Høyeste lovlige hastighet på stedet var 80 km/t.

I den forbindelse mistet domfelte blant annet førerretten i ti måneder. Det vil si frem til 8. februar 2021.

annonse

Retten konstaterte at en krenkelse av tillatt hastighet med hele 57 km/t er å betrakte som en grov hastighetsoverskridelse.

Til tross for at domfeltes ikke hadde gyldig førerkort, fortsatte han den praktiske kjøreopplæringen mot betaling med sine elever på sin trafikkskole.

Det bemerkes at det tross alt er kjørelæreren som i lovens forstand er å anse som føreren av bilen som benyttes i forbindelse med den praktiske trafikkopplæringen.

annonse

Avslørt

I slutten av september 2020 ble forholdet avdekket da Statens vegvesen foretok en kontroll av kjøreskolen. Saken ble deretter anmeldt til politiet.

Statens vegvesen kom frem til at domfelte hadde øvelseskjørt i alle fall i 109 timer med minst 18 forskjellige elever over en periode på ca. 3 ½ måned. De elevene det her gjelder, som allerede hadde betalt for gjennomført kjøreopplæring, risikerer å få annullert de kjøretimene de har bekostet og avviklet.

Resett vet per dags dato ikke hvordan disse elevene har blitt behandlet eller hensyntatt i sakens anledning i ettertid.

Oslo tingrett

I en domsslutning fra Oslo tingrett 9. februar 2021 ble domfelte ilagt 24 dagers fengsel. I tillegg ble hans førerrett på ny besluttet inndratt i en tidsperiode på tolv måneder, hvorpå han må avlegge en fullstendig ny førerprøve.

Sluttelig, ble han dømt til å betale 5000 kroner i saksomkostninger.

Anket

Oslo statsadvokatembeter anket dommen til Borgarting lagmannsrett på bakgrunn av reaksjonsfastsettelsen av selve straffen. Ankeforhandlingen ble avholdt i Borgarting lagmannsretts hus medio desember 2021.

Lagmannsretten var i utgangspunktet stort sett enige i tingrettens vurderinger, samtidig som det forelå flere skjerpende omstendigheter. Dette blant annet at domfelte tidligere er dømt for alvorlige hastighetsbrudd på vegtrafikkloven som nevnt ovenfor. Dernest:

– I denne dommen viser lagmannsretten til at forholdet i saken vår ble begått fra 16. juni til 24. september, og til at XXXXX mao. fortsatte forholdet etter at den forrige dommen ble avsagt 9. juli 2020, dvs. fra ca to måneder etter det forrige forholdet. Lagmannsretten tillegger dette betydelig vekt i skjerpende retning.

annonse

Dom

Lagmannsretten kom frem til at det var grunnlag for å forhøye tingrettens straffeutmåling og avpasset straffen til ubetinget fengsel i 60 dager.

Tap av førerretten ble beregnet tolv måneder fra 9. februar 2021, samt at domfelte må avlegge en helt ny teoretisk og praktisk førerprøve.

Send tips til [email protected]

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Setter du pris på denne artikkelen og slike perspektiver? Resett trenger din støtte.

Vi har Vipps nr 124526, bank 1503.94.12826 eller dere kan sende SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474.