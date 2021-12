annonse

Transocean-sjef Rune Kvål trekker seg fra sin stilling etter en oppsiktsvekkende e-post som ble sendt til de ansatte tidligere i desember.

Kvål truet nemlig oljearbeiderne i selskapet med sparken om de ikke tok coronavaksine.

Ifølge E24/Stavanger Aftenblad, skal følgende ha stått i e-posten som ble sendt ut til de rundt 1600 ansatte:

«Vi arbeider nå med situasjonen der vi vil kreve vaksinering for å entre en rigg. Dette er tuftet på at vi nå har vaksinert i 1 år straks og alle skal ha fått tilbud om å vaksinere seg. De som har valgt å ikke gjøre dette vil nok måtte finne seg annet arbeide. Effekten av smitte om bord er så dramatisk at vi som selskap ikke kan fortsette slik. Det første som kommer er at de som er uvaksinert og smittet må bære den økonomiske konsekvensen selv.»

Selskapet Transocean holder til blant annet i Stavnager.

Kritikken lot ikke vente på seg etter e-posten.

Nettavisen skriver at den norske Transocean-sjefen, Rune Kvål, har mistet jobben etter coronavaksine-kravet.

– Jeg kan bekrefte at alle ansatte har fått informasjon om at Rune Kvål trekker seg fra jobben, sier Egil Bjørgaas i Safe Transocean til Nettavisen.

Trussel

Saken ble også omtalt i NRK der de ansatte reagerte kraftig mot ledelsen i selskapet etter at innholdet i eposten ble kjent.

– De ansatte reagerer veldig, uavhengig av hvilken vaksinestatus de har. E-posten er skrevet som en trussel, sa Steinar Nesse, tillitsvalgt i Safe-klubben i Transocean, til NRK.

Også Arbeidstilsynet ble koblet inn i saken. Avdelingsdirektør Monica Seem uttalte til NRK at ingen arbeidsplass kan kreve at ansatte er coronavaksinert. Lille julaften ble det kjent at selskapet snudde, og at ansatte likevel beholder jobben selv om de er uvaksinert.

